Famalicão põe estafetas a levar refeições às pessoas aos fins de semana

© Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Por Lusa 13 Novembro, 2020 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Famalicão vai disponibilizar nos próximos dois fins de semana um serviço de estafetas gratuito para entrega de jantares ao domicilio de restaurantes deste concelho do distrito de Braga, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a autarquia refere que a campanha é válida para encomendas de valor superior a dez euros no período das 19h00 às 22h30, e, até agora, já aderiram a esta iniciativa cerca de 30 restaurantes, podendo os consumidores ver quais através da página do município.

Esta medida do executivo municipal, liderado por Paulo Cunha, tem como objetivo contribuir para a mitigação dos efeitos económicos na restauração provocados pelas medidas impostas pelo Estado de Emergência, nomeadamente com o recolher obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana, sublinhou o município, em comunicado.

Na nota, a autarquia explicou que o processo é simples, tendo o consumidor apenas de contactar o restaurante, encomendar a refeição e pagar por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.

"Esta medida materializa um apoio muito específico do município à restauração do concelho, que é claramente o setor mais castigado do novo estado de emergência", considerou o presidente da câmara, citado na nota.

Acrescentando ainda que o município tem vindo a acompanhar com "muita preocupação" as dificuldades num dos setores mais afetados pelas medidas excecionais restritivas à circulação das pessoas, recentemente aprovadas pelo Governo.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.181 pessoas dos 198.011 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS