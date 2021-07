Família de bombeira atropelada enquanto prestava auxílio na A5 pode não receber indemnização

A bombeira, de 31 anos, seguia no carro com os dois filhos © Igor Martins/Global Imagens

A família de Catarina Pedro, a bombeira de Carnaxide que foi atropelada na A5 quando neste fim de semana dava assistência a duas vítimas de um acidente, pode não receber indemnização do seguro de bombeiro porque não se encontrava de serviço.

A bombeira, há três anos nos voluntários de Carnaxide, era assalariada na corporação, e, com este vínculo profissional, tinha seguro de acidentes pessoais e seguro de trabalho, mas, de acordo com o Jornal de Notícias, estes seguros podem ser difíceis de acionar uma vez que a bombeira estava fora de serviço quando prestou auxílio.

O presidente da Liga dos Bombeiros portugueses admite que esta situação é revoltante porque os bombeiros estão sempre de serviço, mas as seguradoras não pensam desta forma e não cobrem este tipo de situações.

A Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais está, em conjunto com a Câmara de Oeiras, à procura de apoios à família da bombeira que deixou dois filhos menores.

Fernando Curto revela que, depois do funeral, vai reunir com a família para determinar em que moldes podem ser equacionadas ajudas em termos legais que substituam a indemnização do seguro.

A bombeira, de 31 anos, seguia no carro com os dois filhos, um de quatro anos e o mais novo, com 11 meses.

A morte de Catarina Pedro mereceu o lamento quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Os dois manifestaram profunda consternação pela morte da bombeira, sublinhando que cumpriu a missão de ajudar, mesmo não estando de serviço.