Família de Floyd vai receber 27 milhões, "maldade ao Alviela" e outros destaques TSF

© Chandan Khanna/AFP

Por TSF 12 Março, 2021 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"É o maior acordo no caso de homicídio culposo de um homem negro." As palavras são dos advogados da família de George Floyd, vítima mortal da brutalidade policial na cidade norte-americana de Minneapolis, nos Estados Unidos da América. A indemnização vai ser de 27 milhões de dólares (aproximadamente 22,6 milhões de euros).

Quem viesse e atravessasse o rio junto à ponte romana de Pernes via uma velha conhecida a boiar no Alviela. José Gabriel, Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela, deparou-se com um cenário de poluição na última semana que reavivou memórias de uma velha luta. Conheça a história:

Depois de ter sido conhecido, esta quinta-feira, o plano de desconfinamento para Portugal, o Governo anunciou esta sexta-feira novos apoios que vão do desporto à restauração. Estão aqui:

Um dos fatores que vai regrar a reabertura em Portugal é o Rt, o índice de transmissibilidade do coronavírus. Para já, tem subido nos últimos 19 dias, mas os atrasos na Madeira podem vir a alterar os números.

O PSD continua a preparar a sua corrida eleitoral. Conheceram-se hoje mais algumas dezenas de nomes, entre eles o anúncio oficial do candidato à câmara municipal de Coimbra. É José Manuel Silva.

Se está em teletrabalho, talvez encontre informações úteis no texto seguinte. Os acidentes acontecem.

Da República Democrática do Congo chegou, à TSF, a história de Emmanuella Zandi. Foi violada e discriminada por ter sido violada. Tinha 7 anos. Seis anos depois, o episódio repetiu-se. Dessa vez o autor foi um familiar. Hoje é ativista.