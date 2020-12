Família de Ihor Homeniuk deverá receber mais de 830 mil euros do Estado português

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 30 Dezembro, 2020 • 22:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano morto por elementos do SEF no aeroporto de Lisboa, vai receber uma indemnização do Estado português imediata de 712 950 euros, a que acresce uma pensão para os dois filhos enquanto estiverem a estudar. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias.

O jornal adianta que o valor foi calculado pela Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, na sequência de uma Resolução de Conselho de Ministros do passado dia 14 de dezembro, que também determinou que seria o orçamento do SEF a suportar a despesa.

A decisão da Provedora de Justiça, citada pelo DN, refere que "os elementos já conhecidos permitem concluir, em termos objetivos, pela verificação de ações e omissões que correspondem ao tratamento cruel, desumano ou degradante. Quer pelas ações cuja prática se encontra estabelecida, quer pela omissão de cuidados no extenso período que antecedeu a morte, é possível concluir por um intenso grau de sofrimento, prolongado no tempo".

Com o acréscimo do valor da pensão a pagar até os dois filhos de Ihor Homeniuk, de 14 e oito anos, o advogado da família José Gaspar Schwalbach calcula que a indemnização total seja de 834 mil euros.

Contactado pela TSF, o gabinete de Maria Lúcia Amaral não confirma os dados avançados pelo Diário de Notícias, adiantando que o processo ainda não está concluído.

A 11 de março, Ihor Homeniuk chegou ao aeroporto de Lisboa, onde não lhe foi permitida a entrada no país. O cidadão ucraniano foi colocado no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, onde foi torturado por três inspetores.

Na acusação, o Ministério Público detalha que Ihor Homeniuk foi alvo de violentas agressões e sujeito a maus-tratos. Os inspetores responsáveis pela morte do cidadão ucraniano estão em prisão preventiva.

O caso levou à demissão, oito meses depois, da diretora do SEF, Cristina Gatões.