Famílias carenciadas devem receber valor pago pelas creches até ao final do ano

A Confederação nacional das instituições sociais admite que a devolução das verbas vai demorar algum tempo, mas espera que isso aconteça até ao Natal

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 25 Novembro, 2020 • 11:00

As famílias devem receber, até ao final do ano, o valor pago a creches, já que estas se tornaram gratuitas para crianças carenciadas.

A portaria foi publicada ontem pelo governo, mas a medida tem efeitos retroativos a 1 de setembro.

Por isso, as mensalidades que foram cobradas vão ser devolvidas pelas instituições, assim que a verba seja transferida pelo estado.

O padre Lino Maia, da Confederação nacional das instituições sociais, admite que a devolução das verbas vai demorar algum tempo, mas espera que isso aconteça até ao Natal.

"Ainda vai demorar algum tempo até que a Segurança Social pague às instituições para as instituições devolverem às famílias. Demora sempre, pelo menos, um mês. Estou convencido de que até ao final do ano estará tudo resolvido", sustenta.

Lino Maia explica que as famílias não vão ter de pedir o dinheiro de volta. A iniciativa partirá das instituições, com base nos dados que foram indicados no início do processo.

"Quando foi o contrato assinado, quando se candidataram para frequentarem as creches, automaticamente ficou referido o montante de comparticipação e é a partir desse montante que vão receber depois. Portanto, as famílias não têm de fazer mais nada", explica.

As creches são gratuitas para as crianças de famílias do primeiro escalão de rendimento e do segundo escalão, a partir do segundo filho.