28 Fevereiro, 2020

É já a partir do dia 13 de abril que as famílias residentes no Grande Porto vão poder pedir o passe família. A data foi avançada esta sexta-feira na reunião do Conselho Metropolitano do Porto.

A medida entra em vigor em maio, quase um ano após o mesmo ter acontecido em Lisboa.

Aprovado pelos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto, o passe família vai permitir que todos os elementos de um agregado familiar que vivam na mesma casa tenham acesso ao passe único, por um preço fixo de 80 euros.