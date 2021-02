Farmacêuticos podem dar "50 mil vacinas por dia". Ordem pede planeamento ao Governo

Vacina contra a Covid-19 © Vasco Célio/Lusa

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, reage com agrado à possibilidade de as farmácias serem envolvidas no esforço de vacinação contra a Covid-19. A hipótese foi admitida, esta terça-feira, por Henrique Gouveia e Melo, o novo coordenador da Task Force do Plano de Vacinação Contra a Covid-19 em Portugal. O cenário poderá concretizar-se a partir de março, altura em que está planeado vacinar um maior número de pessoas.

Em declarações à TSF, a bastonária dos Farmacêuticas mostra-se satisfeita com esta abertura, mas alerta, desde já, que não há tempo a perder.

"Apelo (...) ao coordenador da Task Force que se, efetivamente, o Ministério da Saúde e o Governo de Portugal têm a intenção de, como outros países fizeram, envolver as farmácias [na vacinação contra a Covid-19], por favor, comecem a falar connosco o mais rapidamente possível", disse Ana Paula Martins. "É muito importante. Não queremos falhar, não podemos nunca falhar", sublinhou.

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos deixa um apelo aos decisores 00:00 00:00

Tendo em conta a experiência dos farmacêuticos na vacinação contra a gripe, a bastonária acredita que as farmácias podem vacinar contra a Covid-19 cerca de 50 mil pessoas por dia.

"Chegaremos a um momento, no terceiro período [do plano de vacinação], em que teremos de vacinar para cima de 200 mil pessoas por dia. Nesse contexto, estou convencidíssima de que as farmácias conseguirão seguramente ir até às 50 mil vacinas por dia", assegura a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. "Nas épocas de gripe, vacinamos oito a dez horas por dia", exemplifica.

A bastonária está confiante na capacidade das farmácias para ajudar na vacinação 00:00 00:00

Ana Paula Martins recorda, no entanto, que "grande parte deste processo está no agendamento" e que, além desse aspeto, o processo estará também dependente da quantidade de vacinas disponíveis para administrar.

