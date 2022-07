Farmácias disponíveis para fazer teste de despite às hepatites

© Miguel Silva / Global Imagens (arquivo)

Por TSF 28 Julho, 2022 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia mundial da Luta Contra as Hepatites Virais, o relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais (PNHV) divulgado esta quinta-feira, defende um aumento da testagem à hepatite B e C. Esse rastreio vai poder ser feito em vários locais, nomeadamente nas farmácias que já estão envolvidas nos testes de despiste.

A Presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) diz que já são muitos os espaços envolvidos na testagem e realça que faz todo o sentido as farmácias participarem no despiste desta doença, já que estes locais são estabelecimentos de "grande proximidade com as pessoas".

Ema Paulino, em declarações à TSF, esclarece que as unidades de saúde "convidam as pessoas a fazer esse teste se ainda não tiverem feito ou se forem de potenciais grupos de risco para depois serem devidamente encaminhadas para o SNS".

Ouça aqui a posição da presidente da Associação Nacional de Farmácias sobre a disponibiliddae das farmácias ao rastreio 00:00 00:00

Um das grandes vantagens que a presidente da associação aponta nestes rastreios é o facto de "as pessoas não precisarem de se deslocar previamente a um centro de saúde" e de os testes poderem ser realizados mediante "solicitação da própria pessoa" ou por "sugestão da farmácia, perante determinados requisitos ou determinados sinais e riscos que a pessoa possa apresentar".

Em caso de resultado positivo, para já, tem de ser a própria pessoa a "ter a iniciativa de contactar as autoridades de saúde", seja o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou o médico de família.

Ema Paulino esclarece a vantagem destes rastreios serem feitos em farmácias 00:00 00:00

A presidente da ANF sublinha também na TSF que, à semelhança do que acontece com os testes antigénio, no caso das hepatites, as farmácias também deviam ter a possibilidade de registar o resultado no SNS para que o "ciclo fique fechado".

"Se a pessoa não conseguir proativamente contactar o sistema de saúde, o SNS, médico de família ou um profissional de saúde habilitado irá contactar a pessoa para fazer o devido acompanhamento", refere.