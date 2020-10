Farmácias já venderam mais de 3300 unidades do primeiro auto-teste do VIH

O auto-teste não foi criado com o intuito de substituir outros métodos de diagnóstico © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha* 02 Outubro, 2020 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As farmácias já venderam mais de 3300 unidades do primeiro auto-teste de deteção do VIH/SIDA. Os primeiros auto-testes foram disponibilizados para venda há um ano, e, de acordo com dados enviados à TSF pela Associação Nacional de Farmácias, as vendas desceram durante a pandemia.

O período com mais vendas foi mesmo o momento inicial. Em outubro de 2019, as farmácias venderam quase 390 auto-testes de deteção do VIH/SIDA. No mês seguinte, foram vendidas mais de 400 unidades, números que, para Joana Bettencourt, do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, da Direção-geral da Saúde, mostram alguma curiosidade pela novidade, "eventualmente algum interesse inicial, talvez alguma curiosidade, que muitas vezes está presente nos momentos em que se fala dos assuntos".

Joana Bettencourt salienta que a "nova estratégia" pode ter tido "algum impacto" num primeiro momento. Mas, no início do ano, as vendas começaram a descer e atingiram os mínimos em plena pandemia. Em abril venderam-se pouco mais de 190 auto-testes, o que surpreendeu a representante do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA. "Sendo um auto-teste, era expectável que, se calhar neste período de confinamento, em que o país esteve mais fechado, os números fossem ainda maiores", sustenta Joana Bettencourt.

A técnica lembra que o auto-teste não foi criado com o intuito de substituir outros métodos de diagnóstico. A ideia foi servir uma população que, apesar de ter disponíveis várias formas de rastreio, acabava por nunca fazer o teste, "por receio de questões associadas à discriminação, ao estigma, à quebra do anonimato".

"Para essas pessoas, o auto-teste adequar-se-ia", defende Joana Bettencourt. O teste é vendido sem receita médica e pode ser realizado de forma autónoma e anónima. O rastreio é feito a partir de uma gota de sangue e o resultado é conhecido em 15 minutos.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos