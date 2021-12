Faro suspende festejos de passagem de ano

A autarquia decidiu retomar a partir de dia 6 de dezembro a campanha de estímulo ao comércio local "Faro Somos Todos" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Câmara Municipal de Faro anuncia que "face à situação epidemiológica e às recentes medidas definidas pelo Governo para conter o crescimento da pandemia", decidiu cancelar os festejos de fim de ano que se realizam habitualmente no Jardim Manuel Bivar, junto à doca.

"Nos anos anteriores costumamos juntar ali cinco, seis, sete ou oito mil pessoas e não queremos promover esses ajuntamentos", esclarece o presidente da câmara em declarações à TSF. Rogério Bacalhau explica que além do habitual espetáculo musical, o fogo de artifício também vai ser cancelado. "O número de casos positivos estão a aumentar, por isso apelamos às pessoas que fiquem em casa e façam a festa em família, o mais reservado possível", adianta.

Por outro lado, em colaboração com algumas associações locais, a autarquia decidiu retomar a partir de dia 6 de dezembro a campanha de estímulo ao comércio local "Faro Somos Todos". Todos os clientes que gastem mais de 10 euros nos estabelecimentos aderentes têm direito a cupões em que poderão concorrer a sorteios para atribuição de vales de compras no valor de 30, 50, 100 ou 200 euros.

"É uma forma de incentivar as pessoas a virem à baixa e consumirem no comércio local, em detrimento das grandes superfícies", afirma o autarca." Vamos oferecer também aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo um vaucher no valor de 10 euros que pode ser descontado no comércio local", afirma. "É uma forma também de lhes dar uma prenda de Natal".

