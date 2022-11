Fatura da EDP sobe em média 3% em janeiro, 35 detidos por exploração de imigrantes no Alentejo e outros destaques TSF

© Photo by Fré Sonneveld on Unsplash

Os clientes da EDP Comercial vão ter um aumento na fatura da eletricidade de, em média, 3% a partir da viragem do ano. A empresa justifica o aumento com "uma atualização do tarifário" de forma a refletir "a volatilidade do custo de aquisição de energia e a descida das Tarifas de Acesso às Redes ainda provisórias".

No Alentejo, 35 pessoas foram detidas numa megaoperação da Unidade de Contraterrorismo e do DIAP de Lisboa por suspeitas de tráfico humano. Em causa está a alegada exploração de trabalhadores estrangeiros em condições sub-humanas.

Em direto na TSF, o Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, Manuel Albano, explicou que ainda é o "momento zero" da avaliação das necessidades das vítimas.

Da exploração de trabalhadores em Portugal, para a exploração lá fora, esta terça-feira jogou-se o quarto dia de Mundial. A Espanha goleou a Costa Rica por 7-0, enquanto a Alemanha foi a vítima da segunda grande surpresa da competição.

Ainda que tenha perdido no relvado, a seleção alemã ganhou na luta pelos direitos humanos que tanta polémica tem feito no Catar. Depois de serem impedidos de utilizar uma braçadeira com a bandeira arco-íris, a equipa posou para a habitual foto no início da partida com uma mão à frente da boca: "Os direitos humanos não são negociáveis."

A TAP já cancelou 360 voos devido à greve de tripulantes de cabine marcada para os próximos dias 8 e 9 de dezembro. A presidente da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, admite que esta não foi uma decisão fácil - vai custar oito milhões de euros à transportadora -, mas garante que foi tomada a pensar na imagem de Portugal.

O caso Banif e o livro "O Governador" continuam a dar que falar. O PSD "não coloca de parte" avançar com uma comissão de inquérito e quer que António Costa responda a 12 perguntas sobre o caso, mas a resposta socialista não demorou a chegar. Para o PS, o maior partido da oposição está a querer "reescrever" a história para "salvar algumas personagens" que "muito prejudicaram" o país recentemente.

O caso foi revelado pela TSF há quase duas semanas e, esta quarta-feira, conheceu desenvolvimentos. O Ministério Público está a ponderar a possibilidade de instaurar um processo disciplinar ao procurador denunciado por Manuel Pinho como autor de declarações homofóbicas.

O site do Parlamento Europeu foi alvo de um ataque DDoS que o deixou inacessível durante grande parte da tarde. A presidente Roberta Metsola adiantou que a autoria foi reivindicada por um grupo "pró-Kremlin", sendo que tudo isto aconteceu poucas horas depois de a Rússia ter sido considerada um Estado patrocinador do terrorismo.