Fazer rir é uma arte. Doutores Palhaços querem "potencializar" alegria nas crianças hospitalizadas

Antes de uma interação, os Doutores Palhaços "olham e escutam a criança" © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por David Alvito 09 Maio, 2023 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Assinalou-se o Dia Mundial do Riso, uma ferramenta fundamental para aqueles que, internados num hospital, têm poucas razões para sorrir, como é o caso de muitas crianças. O objetivo da Operação Nariz Vermelho, segundo Fernando Escrich, diretor artístico da instituição, é levar essa alegria aos menores hospitalizados em Portugal através da visita dos chamados Doutores Palhaços.

"Vemos a alegria como o resultado de uma comunicação bem estabelecida" 00:00 00:00

"Nós levamos para o hospital uma missão que é a missão de levar alegria a crianças hospitalizadas. Primeiro entender o que é essa alegria para nós, para o palhaço que escolheu vestir-se como um médico" para ir a um hospital, conta Fernando Escrich à TSF.

Para o artista, a arte de fazer outra pessoa rir resulta "de uma comunicação bem estabelecida, ou seja, através do encontro de um Doutor Palhaço com uma criança".

Escrich sublinha que para "potencializar" o sentimento de alegria nas crianças hospitalizadas é preciso que os menores fiquem no centro de todo o trabalho.

"As ferramentas da linguagem do palhaço potencializam a alegria" 00:00 00:00

"Temos uma premissa básica que é primeiro olhar e escutar a criança e perceber o que está a acontecer ali em torno dela e, a partir daí, nós usamos as ferramentas da linguagem do palhaço e isso potencializa a alegria, que é como nós acreditamos, que é daí que vem o riso, vem a gargalhada e vêm as boas relações", afirma à TSF.

Fernando Escrich adianta que a ajuda dos "pais, acompanhantes e profissionais do hospital" é "fundamental" para a construção da relação entre os artistas e os mais pequenos, já que "nem sempre estão abertos a receber a visita de um palhaço, porque cada criança tem uma experiência de timidez, de no primeiro encontro ainda não entender muito bem o que é aquilo".

As peças fundamentais para a interação são muitas vezes "o pai ou a mãe" 00:00 00:00

O diretor artístico reforça então a importância da observação para o bom desempenho deste trabalho, nomeadamente para facilitar a interação dos Doutores Palhaços com os pacientes.

"Quando eu digo que os palhaços observam em torno da criança, tudo o que nós percebemos ali que pode ajudar nessa aproximação da criança, nós usamos como ferramentas, como peças fundamentais para essa aproximação e, muitas vezes, é um pai ou uma mãe", explica.