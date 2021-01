Fechar os tribunais seria "muito grave". Advogados querem mais medidas de segurança no trabalho

Sala de audiência © Mário Cruz/Lusa

Ao contrário do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Ordem dos Advogados defende que os tribunais devem continuar abertos. O bastonário Menezes Leitão considera que repetir o encerramento do início da pandemia comportaria prejuízos avultados para a justiça.

Em março, a suspensão da atividade judicial deixou pendentes mais de 64 mil diligências. "O que se verificou no passado março quando se decidiu o encerramento dos tribunais, através da suspensão dos prazos e diligências, foi um resultado catastrófico em termos de situação da justiça", defende o bastonário, em declarações à TSF. Menezes Leitão sustenta mesmo que "encerrar os tribunais é um ato muito grave, até acaba por se equiparar a encerrar o Parlamento".

No entanto, o representante da Ordem dos Advogados frisa a necessidade de "assegurar que os tribunais funcionam em absolutas condições de segurança".

"Temos verificado que nem sempre isso sucede", denuncia o bastonário. Menezes Leitão assinala que nem todas as instituições cumprem as regras, mas que é fundamental garantir o distanciamento social, que "as pessoas não ficam à porta para entrarem nos tribunais", que os "tribunais são devidamente desinfetados".

"Como é que não se desligaram aquelas máquinas de senhas, que são só desinfetadas hora a hora?", questiona ainda o bastonário da Ordem dos Advogados.

