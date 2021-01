Fecho de escolas iminente, "catástrofe" nos hospitais e outras notícias em destaque na Manhã TSF

© Estela Silva/Lusa

21 Janeiro, 2021

O Conselho de Ministros já está reunido e está iminente a decisão de encerrar de creches, escolas e universidades já a partir desta sexta-feira, devido à subida galopante de novos casos e mortes por Covid-19 nos últimos dias. O tema esteve em destaque na Manhã TSF, foi alvo da discussão no Fórum TSF e vai continuar a marcar a atualidade nas próximas horas.

Tabém esta manhã o presidente do colégio da especialidade de emergência médica e membro do gabinete de crise da Ordem dos Médicos Vítor Almeida alertou na TSF para a situação grave que vive nos hospitais portugueses, que agora atinge níveis "explosivos e catastróficos".

Nos cuidados intensivos, apenas 4% dos internados devido à Covid-19 tem mais de 80 anos, enquanto as pessoas com menos de 60 anos representam 32% dos doentes a prrecisar deste tipo de cuidados. Há ainda dois menores de idade nos cuidados intensivos, revelam os dados da DGS fornecidos à TSF.

Porque é que Portugal não comprou todas as vacinas contra a Covid-19 a que tinha direito? Esta manhã o presidente do Infarmed explicou à TSF que as autoridades optaram por não comprar 800 mil doses da vacina da Moderna porque só seriam entregues no final do ano.

A manhã ficou ainda marcada pela notícia de um incêndio na sede do maior produtor mundial de vacinas, o Sérum Institute, na Índia. O fogo deflagou num espaço em obras, mas não terá afetado a produção de vacinas contra a Covid-19.

Por último, a sondagem TSF/JN/DN mostra que Marcelo Rebelo de Sousa ganha no apoio como candidato, pelas políticas que defende e na estratégia para convencer abstencionistas e indecisos, mas, nos debates, foi André Ventura quem despertou maior curiosidade.