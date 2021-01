Fecho de escolas será "ponderado" na reunião de especialistas da próxima semana

O Presidente da República e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa © Mário Cruz/Lusa

O quadro geral de medidas de combate à Covid-19, incluindo o fecho de escolas, vai ser ponderado na próxima semana, em nova reunião com especialistas e audiências aos partidos na terça-feira, anunciou esta tarde o Presidente da República, à chegada da Faculdade de Economia da Universidade Nova, em Lisboa.

"Na semana que vem, terça-feira haverá uma sessão epidemiológica e na sequência do isso haverá a renovação, mais uma, do estado de emergência. Eu ouvirei os partidos na própria terça-feira. E nessa ocasião se ponderará o quadro geral das medidas, nomeadamente a questão das escolas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

Questionado se faz sentido manter abertas as escolas, o chefe de Estado e recandidato ao cargo respondeu que "é isso que será ponderado na sessão aberta" de terça-feira com especialistas sobre a situação da Covid-19 em Portugal, que acontecerá dois dias depois das eleições presidenciais de domingo.

"Como sabem, as sessões são abertas na parte que é muito importante em que os especialistas dizem o que pensam, e vai ser importante ouvir os especialistas dizerem na terça-feira sobre o que pensam sobre as escolas", acrescentou, referindo que "há pontos de vista diferentes quanto aos vários graus de ensino".

Esta terça-feira, foi ainda anunciado no site da Presidência que Marcelo já assinou o decreto do Governo que que altera a regulamentação do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

