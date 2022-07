Fecho de esquadra no Porto "é preocupante". Faltam polícias "para acudir às ocorrências"

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por Cristina Lai Men com Carolina Rico 25 Julho, 2022 • 10:10

O presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) lamenta que a segurança seja um "parente pobre" em Portugal.

No dia em que o ministro da Administração Interna se reúne com as chefias da PSP do Porto e de Lisboa, depois de no fim de semana a principal esquadra no Porto ter suspendido o atendimento ao público durante várias horas, Aramando Ferreira mostra-se preocupado.

"O encerramento da esquadra é preocupante, mas mais preocupante é não haver polícias para acudir às ocorrências, ao que os cidadãos estão a precisar no momento em que chamam a polícia."

Em declarações à TSF, o presidente do SINAPOL considera "urgente fazer uma reavaliação da exposição no terreno dos elementos da Polícia de Segurança Pública e fazer uma gestão criteriosa dos recursos humanos", sob pena de continuarem a fechar esquadras e faltarem carros-patrulha e policiamento na rua.

O responsável recorda uma situação em que todo o dispositivo estava empenhado em assegurar a segurança de um jogo de futebol no Porto e quando dois polícias foram agredidos em Gondomar e pediram reforços essa ajuda nunca chegou.

Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), lembra que este não é um problema novo.

O ministro tem de falar com os responsáveis das estruturas e representantes dos polícias e implementar medidas que aumentem a atratividade da classe, defende Paulo Santos, o que tem de passar pela alteração da tabela remuneratória.

O serviço de atendimento ao público da esquadra da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante,​​​​​​ (Porto) esteve fechado durante várias horas este fim de semana.

À TSF, o presidente da Associação De Bares Da Zona Histórica Do Porto, António Fonseca, diz que o ministro da Administração Interna se devia "sentir envergonhado".

O encerramento daquela que é uma esquadra "crucial" para o centro da cidade do Porto "é um sinal de fragilidade" e "traz um sentimento de insegurança".

António Fonseca espera que o ministro José Luís Carneiro corrija imediatamente a situação, "responsabilize quem tomou iniciativa de fechar a esquadra" e que este seja "um episódio para esquecer".