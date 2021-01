Fecho de fronteiras preocupa Minho e Galiza

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

No Minho e na Galiza teme-se que o fecho das fronteiras "mate a economia". Mas também há quem considere a medida inútil, que a veja como absolutamente necessária ou como uma nova facada na economia.

Xoan Mao, o Secretário Geral do Eixo Atlântico, entidade que agrega municípios do Norte de Portugal e da Galiza, defende um formato diferente para o controlo fronteiriço para salvaguardar a atividade económica que ainda subsiste. Entende que os postos transfronteiriços devem ser instalados à saída das localidades junto à fronteira, em vez de nos locais habituais de atravessamento, como as pontes.

"Estamos sempre contra o fecho das fronteiras, mas entendemos que esta é uma situação excecional a nível europeu. E, portanto, compreendemos mas pedimos medidas excecionais: não fechar as fronteiras no interior das cidades, mas sim no exterior", declarou Xoan Mao, dando como exemplo o caso da Eurocidade Valença-Tui, onde os postos de controlo seriam colocados à saída dessas cidades, para que a população continue a poder atravessar a fronteira. "Assim as pessoas de Tui e de Valença continuam a poder partilhar o comércio essencial e não se mata a economia das cidades", argumenta, resumindo por fim que "pedimos sempre que [esta medida do fecho das fronteiras] fosse tomada em última instância e, ainda assim, tendo em conta as particularidades das populações e dos trabalhadores transfronteiriços".

O Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, considera "absolutamente inútil" o encerramento das fronteiras entre o Minho e a Galiza, porque há confinamento dos dois lados.

"Tudo o que são restaurantes, cafés, equipamentos culturais e desportivos estão encerrados dos dois lados, e a circulação entre concelhos do lado espanhol também está proibida, portanto, o encerramento da fronteira só tem um efeito: o prejuízo direto e imediato de milhares de trabalhadores transfronteiriços", defendeu, recordando que, com a medida, a mobilidade em trabalho estaria confinada a um ponto de passagem (fronteira de Valença) tal como aconteceu no primeiro fecho. "Hoje a atividade social na fronteira do rio Minho já está reduzida ao mínimo. Portanto, a medida é inútil", sublinhou.

Já o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, concorda inteiramente com a medida.

"Primeiro temos de controlar a doença e depois temos de gerir a economia", diz, comentando que "numa situação destas, o valor da vida e da proteção da vida, é fundamental". "Temos de fazer este combate. Percebo que afeta muitas atividades económicas, mas se tivermos uma pandemia e morrerem as pessoas, também não há atividade económica", defendeu, referindo ainda que "uma situação pandémica muito crítica" justifica o encerramento de fronteiras. "São barreiras. É como quando é preciso vedar um concelho para controlar a pandemia", afirma.

Victor Mendes, Presidente da Câmara de Ponte de Lima, admite que a gravidade da pandemia, possa requerer um novo encerramento das fronteiras, mas teme pelas consequências económicas.

"Em territórios como o Alto Minho, que dependem muito dos nossos vizinhos da Galiza, é mais uma facada na nossa economia", declarou, considerando que "o turismo está parado, mas há economia além da questão turística". "Há relações empresariais entre Portugal e a Galiza, que esperemos que não sejam afetadas. O Alto Minho tem uma dinâmica económica, social, cultural com a Galiza e quando as fronteiras estão fronteiras agravam-se estes impactos negativos". Reconhece, contudo, que face à dimensão da pandemia, que coloca Portugal no topo dos países com mais casos, "o fundamental neste momento é a saúde".

