Fecho temporário de esquadra no Porto, "Cabo das Tormentas" no lixo em Lisboa e outros destaques TSF

A manhã desta segunda-feira ficou marcada pelas reações de várias entidades ao encerramento da principal esquadra no Porto durante várias horas no passado fim de semana.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, defendeu esta segunda-feira que o encerramento da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante, demonstra "grande insensibilidade" e vai contribuir para "um sentimento de insegurança e abandono" da população.

A Câmara de Lisboa esperava ter 160 novos trabalhadores na recolha do lixo, até ao final desta semana, mas em resposta à TSF, a autarquia admite que a integração só estará concluída em setembro.

Cidadãos comparam mesmo as falhas na recolha do lixo ao "Cabo das Tormentas ou uma dor de cabeça diária".

Em declarações à TSF, Inês Drummond considera que o plano de contingência que a autarquia colocou em marcha, este mês, não está a funcionar. e que há muito tempo que a cidade não tinha tanto lixo por recolher nas ruas.

Os lucros da Galp aumentaram 153% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao período homólogo de 2021. "Os resultados da Galp no segundo trimestre refletem um desempenho operacional robusto", comunicou a Galp à CMVM.

Vai o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) resolver os problemas da habitação no país? Foi isso que a TSF foi tentar perceber junto de dois investigadores académicos e especialistas no tema, que consideram que as verbas do PRR destinadas à habitação em Portugal vão ser uma "gota de água no oceano".

A professora de ciência política na Universidade de Trieste, Elisabetta de Giorgi faz na TSF uma análise do atual quadro político italiano com um partido da "direita radical" à frente das sondagens para as eleições de setembro. Leia a análise aqui:

No desporto, um dos destaques da manhã desta segunda-feira foi o interesse do AC Milan no avançado do FC Porto, Taremi. Segundo a imprensa desportiva do Irão, o AC Milan fez uma nova oferta junto da SAD dos dragões.

Um dos temas do desporto das últimas semanas é a instabilidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Rúben Amorim foi abordado sobre o tema, mas o técnico decidiu destacar o esforço do clube em segurar os principais jogadores, e deu o exemplo de Matheus Nunes.

Ainda sobre o mercado de transferências, o Benfica continua a acelerar o processo de negociação junto do médio norueguês e o técnico da equipa neerlandesa já admitiu que pode perder Fredrik Aursnes.