Fecho temporário de esquadra no Porto: MAI não foi informado, "nem tinha de ser"

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna © Fernando Veludo/Lusa

Por Carolina Rico 25 Julho, 2022 • 12:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna diz que não foi informado do encerramento do serviço de atendimento ao público da 9.ª esquadra da PSP no Infante, Porto, durante várias horas este fim de semana (entre sábado e domingo só funcionou a partir das 16h00).

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a direção nacional da PSP esta manhã, José Luís Carneiro explica que "a comandante do comando metropolitano do Porto teve de tomar uma decisão: ter patrulha ou ter esquadra. E optou por ter patrulha, que é aquilo que se movimenta para a cidade e para onde as pessoas necessitam."

Além disso, aponta, esta "não é a primeira vez que se reajusta o atendimento" de uma esquadra.

"Não são as esquadras que garantes a segurança às pessoas", reforça José Luís Carneiro: o que as pessoas querem é ver mais polícias na rua.

Questionado se foi informado da decisão, o ministro afirma que não tinha de o ser: "Não me foi comunicado, como não tinha de me ser comunicado".

"A PSP e os comandos metropolitanos têm uma autonomia na organização e gestão de recursos. Há uma autonomia administrativa, financeira e operacional."

"O poder político não se pode intrometer com os níveis de operacionalidade" da polícia, reforça José Luís Carneiro.

José Luís Carneiro vai deslocar-se esta tarde ao Porto falar com os responsáveis da autarquia e com Rui Moreira sobre este assunto.