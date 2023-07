Fectrans alerta para "problemas" nos transportes durante JMJ

José Manuel Oliveira explica que o mais provável é que não sejam estabelecidos serviços mínimos © Paulo Spranger/Global Imagens

O coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alerta para "problemas" nos transportes durante a Jornada Mundial da Juventude após os trabalhadores das empresas de serviço rodoviário Boa Viagem e Barraqueiro Oeste terem anunciado a realização de uma greve ao trabalho suplementar de 29 de julho a 6 de agosto.

Na origem da greve está a falta de cumprimento, por parte do Grupo Barraqueiro, de acordos assumidos em 2022 e que se prendem com a aplicação do aumento do subsídio de refeição.

José Manuel Oliveira, em declarações à TSF, denuncia um cenário que atinge "a generalidade do setor", onde o recurso ao trabalho extraordinário tem servido para "iludir" os baixos salários dos trabalhadores.

"A expectativa é que haja adesão dos trabalhadores e, se se verificar aquilo que nos chega, do ponto de vista da disponibilidade dos trabalhadores no dia de hoje, haverá certamente problemas, nomeadamente com as carreiras que têm de ser efetuadas com recurso a trabalho extraordinário. Tendo em conta que é uma semana onde pode haver mais procura relativamente ao transporte rodoviário, as consequências podem ser ainda maiores", sublinha.

A exigência do aumento do subsídio de refeição é apenas uma de uma lista maior, mas se a empresa aceitar negociar, o coordenador da Fectrans afirma que a greve pode não ir avante, esclarecendo que, da parte dos trabalhadores, a porta das conversações "ainda está aberta".

"A greve não se marca como um fim em si mesma. A greve marca-se como uma forma de pressão para que se atinjam objetivos e, neste momento, o objetivo que os trabalhadores pretendem é que se abra naquelas empresas um processo de negociação com vista a responder aos primeiros que estão no abaixo-assinado", defende.

Questionado sobre a possibilidade de os trabalhadores terem de assegurar os serviços mínimos, José Manuel Oliveira explica que o mais provável é que tal não aconteça, até porque não é "sustentável - do ponto de vista legal - haver serviços mínimos para um trabalho que o trabalhador não esteja obrigado a fazer".

"O trabalhador está obrigado a fazer 8h de trabalho nos termos em que está contratualizado a forma da sua organização. Na nossa opinião, a entrega do pré-aviso de greve é um pouco para sustentar a resposta e dar força à resposta dos trabalhadores em não fazerem trabalhos extraordinários, porque não são obrigados a isso", destaca.

A TSF tentou ainda contactar o Grupo Barraqueiro, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

A Boa Viagem serve os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), fazendo a ligação entre as sedes destes concelhos e Lisboa.

A Barraqueiro Oeste assegura as ligações a Lisboa e os transportes locais dos concelhos de Torres Vedras, parte da Lourinhã, Cadaval e Bombarral (distrito de Lisboa).