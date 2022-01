Federação Académica de Lisboa defende regulação das propinas de mestrado

O presidente da Federação Académica de Lisboa defende também a eliminação até 2026 das propinas do 1.º ciclo © Ana Fonseca / Global Imagens

Por TSF 11 Janeiro, 2022 • 13:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Académica de Lisboa (FAL) vai apresentar aos partidos políticos dez propostas que querem ver concretizadas na próxima legislatura. Os estudantes defendem que se aumente a cotação do Orçamento do Estado para o ensino superior porque consideram que nesta área nunca se recuperou após a intervenção da troika.

Assim, a federação exige ainda a duplicação da oferta pública de alojamento estudantil e que as bolsas reflitam os custos reais da frequência no ensino superior. Francisco Maria Pereira, o presidente da FAL, defende também a eliminação até 2026 das propinas do 1.º ciclo e da regulação das propinas de mestrado, que em algumas faculdades atingem preços bastante elevados.

"Todos os outros países da União Europeia têm um teto definido. Em oito desses países paga-se menos de 100 euros anualmente para frequentar um mestrado e se formos olhar para a Europa são dez. Em muitos destes países pagam-se propinas de mestrado bem mais baixas do que em Portugal. Há mestrados na área das finanças que, em determinadas faculdades, ultrapassam os dez mil euros e noutras aproximam-se muito disso. A propina em Portugal tem de ser regulada", explicou à TSF Francisco Maria Pereira.

Ouça as declarações do presidente da Federação Académica de Lisboa à TSF 00:00 00:00

Para exigir a regulação das propinas dos mestrados, a Federação Académica de Lisboa lançou na segunda-feira uma petição que só nas primeiras horas já tem cerca de 600 assinaturas.