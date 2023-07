Federação Nacional dos Médicos mantém greve em julho e não exclui agosto

A Federação Nacional dos Médicos vai manter a greve para 5 e 6 de julho © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vai manter a greve para 5 e 6 de julho e não exclui outra em agosto, anunciou este sábado a presidente, acusando o Ministério da Saúde de estar a "tratar os médicos como bolachas".

"O Governo tem tratado os médicos do SNS [Serviço Nacional de Saúde], e sobretudo a saúde em Portugal, com enorme falta de respeito (...). Temos greve marcada para a semana [5 e 6 de julho] e não excluímos a hipótese de fazer na primeira semana de agosto", disse a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá.

Em conferência de imprensa, no Porto, após um Conselho Nacional que durou mais de cinco horas, a FNAM acusou o Ministério da Saúde de estar a tratar "os médicos como bolachas".

"Para a FNAM a valorização do trabalho médico tem de ser baseado no salário base e não em critérios de produtividade. Os médicos e as médicas não são como bolachas numa fabrica", disse a presidente.