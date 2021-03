Feira de Ponte da Barca regressa esta quarta-feira. Mercado local reabre domingo

© Pixabay

A feira quinzenal de Ponte da Barca regressa esta quarta-feira e o mercado local reabre no domingo. São dois momentos importantes para tentar reanimar a economia local, de acordo com o vice-presidente da câmara de Ponte da Barca.

José Alfredo Oliveira sublinha, em entrevista à TSF, que esta feira é uma tradução "conhecida em toda a região norte e que não só abre portas aos produtores locais, mas também a produtores e a feirantes da região norte".

Quanto ao mercado, o autarca lembra que esta reabertura permite a retoma da atividade de muitas pessoas, sendo também uma forma de promover os produtos locais e a "dinâmica agrícola" do concelho.

O autarca garante que todas as regras de segurança serão cumpridas: "Cumprimos todas as medidas da Direção-Geral da Saúde e estaremos certamente à altura do desafio de forma gradual e de forma responsável e atenta".

