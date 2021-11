Feira dos Santos regressa em força a Cerdal após interregno da pandemia

Filas de quilómetros e estacionamento caótico. Milhares de pessoas, principalmente espanhóis, invadiram nesta segunda-feira a secular Feira dos Santos, em Cerdal, Valença, que regressou em força após o interregno de 2020 por causa da pandemia. Conhecida como a "mãe de todas as feiras", a iniciativa é "ponto de encontro" anual de feirantes de todos os ramos de negócio e criadores e negociantes de gado. Este ano junta 400 tendas e dura três dias, por causa do feriado à segunda-feira. Começou domingo e termina na terça-feira, com a denominada "feira das trocas", para dar oportunidade ao visitante para trocar o artigo que comprou caso não esteja satisfeito. Na Feira dos Santos, pode comprar-se um pouco de tudo: animais, desde aves a gado bovino, caprino e ovino, cavalos de várias raças (o garrano é emblemático), a maquinaria e alfaias agrícolas. Um trator pode custar "entre 20 mil a 200 mil euros", garante o comerciante Pedro Ramoa, e aquela feira costuma render "bons negócios".

"Se não se fazem, pelo menos alinham-se aqui. Aparece gente de muitos lados. Muita gente portuguesa e espanhola", disse.

A Feira dos Santos não é uma feira qualquer. E talvez por isso a afluência seja enorme. Nos arredores do recinto, os campos agrícolas e quintais e até jardins das casas são transformados em "parques de estacionamento". Estacionar custa dois euros por cada carro. Se for um autocarro (e há muitas excursões) custa dez.

© TSF

Bernardino Lopes, 78 anos, 69 de feiras de todo o país a vender fatos, conhece bem a tradição "dos Santos". "Nestes 69 anos, só falhei uma vez e foi o ano passado por causa da pandemia. É uma das maiores feiras do país, onde se vende de tudo. É uma festa", descreve o feirante, que se diz "um dos mais antigos" em Portugal. "Até agora não apareceu nenhum da mesma idade", afirma.

Vestuário, louças, calçado, produtos da terra, alfaias, animais domésticos, árvores, plantas e flores, tasquinhas de comes e bebes, onde se provam vinhos novos e saboreiam petiscos como rojões, moelas, pataniscas, bifanas e bacalhau frito. E também há diversões, no espaço, onde é tanta a gente a circular por entres as tendas, que qualquer um se desorienta.

Uma das marcas da feira são os "perícos dos Santos", uma pêra pequena e doce, típica da região, e também os frutos secos e a castanha, que ali se vende assada.

Neste 1 de novembro são tradicionais as corridas de Garranos.