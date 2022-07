"O bebé está bem." Recém-nascido encontrado no "meio de arbustos" em Cascais

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Um bebé acabado de nascer foi encontrado, durante a noite passada, em Cascais. O alerta foi dado pouco antes da meia-noite, mobilizando os bombeiros e as equipas de emergência médica, que encontraram a criança enrolada num lençol, junto a uns arbustos, numa ciclovia, em Cascais.

O segundo comandante dos bombeiros voluntários do Estoril, Bruno de Carvalho, contou à TSF como tudo aconteceu.

"Conseguimos entrar em contacto com a pessoa que fez o pedido de socorro, essa pessoa localizou-nos melhor o local onde ouvia o choro da criança, as equipas deslocaram-se para lá, encontraram um recém-nascido com sinais evidentes de que tinha nascido há poucas horas", afirmou. "Ainda apresentava o cordão umbilical e restos de placenta agarrados ao corpo."

"Estava no meio de uns arbustos, junto à ciclovia, no cruzamento da Avenida da República com a Avenida Humberto II de Itália", explicou, adiantando ainda que o bebé é do sexo masculino.

"Respirava, apresentava boa temperatura, bons sinais de vitalidade, foi estabilizado no local e transportado à unidade hospitalar de Cascais pela nossa equipa de emergência pré-hospitalar, acompanhados pela equipa médica da VMER de Cascais", acrescentou.

"Felizmente", o bebé encontra-se "bem" e aos cuidados do Hospital de Cascais. O caso já terá sido entregue à Policia Judiciária.