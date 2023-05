"Fenómenos localizados." Início da semana com trovoada, chuva e vento forte

Há locais do país onde nem sequer vai chover © Pedro Correia/Global Imagens

Em alguns locais do país não se deu por isso, mas tem sido um dia de trovoada, chuva, vento forte e granizo. A instabilidade vai manter-se sobretudo no Centro e Sul do país.

Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), antecipa que deve manter-se assim pelo menos até terça-feira, à semelhança deste domingo.

"Foi um dia com muita trovoada, aguaceiros fortes e mesmo granizo. No entanto, como em qualquer situação de instabilidade, não ocorreu em todo o lado e nos próximos dias vai acontecer o mesmo. Locais onde vão registar-se aguaceiros fortes com trovoada, granizo e rajadas de vento, mas são sempre fenómenos localizados e é sempre impossível prever exatamente onde e quando é que esse tipo de fenómenos vai ocorrer. No entanto, posso dizer que pelo menos até terça-feira elas são mais prováveis de acontecer nas regiões do sentido Sul e durante a tarde também é sempre mais provável que ocorra devido ao aquecimento diurno, mas já hoje foi observada bastante atividade, bastante instabilidade sobre o Centro, especialmente no Sul de Portugal continental", explicou à TSF Jorge Ponte.

O meteorologista reforça, no entanto, que há locais do país onde nem sequer vai chover. Serão situações muito localizadas.

"Amanhã vai novamente voltar a agravar a partir do final da manhã e durante a tarde. Onde ocorrer pode haver pontualmente algumas situações mais adversas. Por isso é que temos aviso para amanhã, já de precipitação e também trovoada, porque, apesar de serem situações localizadas, onde ocorrer pode haver precipitação forte e inundações rápidas se for numa zona mais sensível. As trovoadas podem também causar alguns constrangimentos e o granizo pode também causar alguns danos, especialmente na agricultura. São fenómenos que podem, por vezes, causar algum constrangimento. À partida vai ser durante a próxima semana, pelo menos. No entanto, para já o aviso está apenas até ao dia de hoje e amanhã, sendo que é muito provável que seja renovado para terça-feira. Depois vamos avaliando a situação para saber se é necessário também emitir aviso para o resto da semana, sendo que, em geral, a instabilidade vai continuar ao longo da semana", acrescentou o meteorologista do IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou este domingo os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, trovoada e vento.

Os avisos são válidos entre o meio-dia e as 21h00 deste domingo, e no mesmo período de segunda-feira.

O IPMA prevê a ocorrência de "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas fortes, que poderão ser sob a forma de granizo" nos seis distritos.

O IPMA antecipa também uma "pequena descida da temperatura máxima na região Sul e pequena subida nas regiões Norte e Centro", com máxima de 26 graus Celsius (ºC) em Braga e mínima de seis graus na Guarda.

Nos Açores, a previsão é de períodos de céu muito nublado com abertas, podendo ocorrer aguaceiros fracos, com a temperatura a variar entre os 23 ºC e os 15 ºC.

Na Madeira, este domingo deverá ter períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas, com os termómetros a variar entre 23 ºC e 17 ºC.