Fenómenos meteorológicos em Beja e Palmela ocorreram devido a supercélulas

Uma tempestade intensa atingiu esta sexta-feira de manhã várias zonas da cidade de Beja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou esta sexta-feira que os fenómenos meteorológicos ocorridos de manhã em Beja e Palmela aconteceram devido a "células convectivas desorganizadas", supercélulas, que podem originar a formação de tornados.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista Nuno Moreira explicou que as células convectivas se encontram associadas a uma depressão no oceano Atlântico, em deslocamento para nordeste e a entrar, durante esta sexta-feira à tarde, em Portugal continental.

"O que aconteceu hoje de manhã em Beja e em Palmela foi a ocorrência de células convectivas desorganizadas, que designámos de supercélulas e que contêm no seu interior mesociclones, estrutura que pode dar origem a tornados, por exemplo", salientou.

Uma tempestade intensa atingiu esta sexta-feira de manhã várias zonas da cidade de Beja e provocou a queda de mais de 100 árvores e danos em veículos e infraestruturas, disse fonte dos bombeiros.

Tratou-se de "um fenómeno rápido de vento forte e chuva intensa, talvez um minitornado", que começou por volta das 10h50 e passou "por cerca de 20 artérias da zona sul/sudeste da cidade", provocando sobretudo quedas de árvores, algumas em cima de veículos, explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona.

Também um fenómeno de ventos fortes ocorrido hoje na Estrada do Lau, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, provocou a queda de árvores de grande porte e de postes da eletricidade e fez danos em duas habitações.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse, cerca das 14h00, que não houve feridos nem desalojados.

Questionado sobre se os fenómenos ocorridos esta sexta-feira de manhã nos distritos de Beja e de Setúbal estavam relacionados com a depressão Paulette, que deverá provocar um agravamento gradual do tempo nas ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, Nuno Moreira referiu que esta não afeta o continente, estando a noroeste do grupo Ocidental açoriano.

"A depressão que está ao largo da costa portuguesa é uma depressão que foi acompanhada durante toda esta semana, quer pelo IPMA, como também do National Hurricane Centre [NHC, centro que monitoriza os furacões no Atlântico]", sublinhou, adiantando que não foi classificada como sendo tempestade tropical, por não terem sido identificadas características trópicas suficientes.

Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que o furacão Paulette deveria afetar o grupo Ocidental dos Açores este fim de semana já como tempestade pós-tropical, depois de ter atingido na segunda-feira a costa das Bermudas.

Segundo informação disponibilizada na quinta-feira na página do IPMA, às 14h00 nos Açores a depressão "encontrava-se a aproximadamente 870 quilómetros a nor-noroeste da ilha das Flores, com uma pressão mínima no seu centro de aproximadamente 980 milibares", prevendo-se uma deslocação para sul.

Nuno Moreira afirmou ainda que a tempestade que assola esta sexta-feira Portugal continental não foi nomeada como tropical: "Além de o NHC não ter nomeado esta depressão como ciclone subtropical, também o IPMA, em articulação com os seus congéneres de Espanha, França e Bélgica, não nomeou esta depressão como tropical".

De acordo com o meteorologista, era necessário verificar-se ventos com rajadas superiores a 110 quilómetros por hora (Km/h) nas terras altas e superiores a 90 Km/h no resto do território nacional e ser emitido aviso laranja de vento para ser considerada tempestade tropical.

Em comunicado, o IPMA lembrou que vento vai continuar moderado a forte com rajadas até 75 km/h, podendo chegar a 90 km/h nas terras altas. Prevê-se a diminuição gradual das condições de instabilidade ao longo da tarde e a diminuição significativa da intensidade do vento no início da noite.

Segundo o IPMA, podem continuar a ocorrer fenómenos extremos de vento nas regiões Centro e Sul durante a tarde.

No sábado, e até ao início da próxima semana, o estado do tempo no continente vai ser condicionado por uma nova depressão que vai estar centrada a noroeste do território português, prevendo-se a ocorrência de aguaceiros e a possibilidade de trovoada, mais provável no Norte e Centro, com vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando pontualmente forte nas terras altas.