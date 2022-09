FENPROF denuncia que juntas médicas prometidas pelo Governo ainda não estão a funcionar

Mário Nogueira © André Kosters/Lusa

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira, denunciou, esta segunda-feira, que das cerca de sete mil juntas médicas prometidas pelo ministro da Educação, em agosto, ainda nenhuma está a funcionar.

Em declarações à TSF, o sindicalista revela que, do seu conhecimento, "as situações de mobilidades por doenças" ainda não ocorreram. O secretário-geral da FENPROF defende que as juntas médicas já deveriam ter sido constituídas no passado, porque, na sua opinião, "as pessoas ali se deslocariam".

"Um atestado médico é um documento passado por um médico e, no caso das doenças incapacitantes, é passado por hospitais como o IPO", explica Mário Nogueira. "Boa parte destas situações são até atestadas com o atestado multiusos, portanto, estamos a falar de situações completamente esclarecidas, não estamos a falar de fraudes", completa.

O secretário-geral da FENPROF defende a punição em caso de fraudes, de "uma forma clara e exemplar". Ainda assim, conclui que "nem isso é feito" de momento.

O Ministério da Educação quer que sejam realizadas juntas médicas para verificar situações de professores em baixa médica que "suscitam dúvidas", além dos casos já anunciados de docentes em mobilidade por doença.

Questionada pela Lusa em agosto, a tutela confirmou que estaria a lançar o procedimento para adquirir o serviço de 7500 juntas médicas.

Estas juntas médicas teriam como alvo verificar os processos de mobilidade por doença, que permitem aos professores pedir para mudar de escola para ficar mais perto do local dos tratamentos ou da residência.