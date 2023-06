Feriado, tolerância de ponto ou teletrabalho. Eis os cenários para a Jornada Mundial da Juventude

O objetivo do plano de mobilidade é aliviar as principais vias de acessibilidade em Lisboa © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Feriado, tolerância de ponto ou teletrabalho obrigatório são cenários que estão a ser estudados para aliviar as vias de acesso à Jornada Mundial da Juventude. Ao que a TSF apurou, a decisão que vier a ser tomada depende das estimativas em relação ao número de pessoas que vão estar na região de Lisboa durante esse período.

Deverão ser dados mais alguns passos na reunião de coordenação do Sistema de Segurança Interna, marcada para esta sexta-feira, onde serão discutidos não só os planos de segurança como o plano de mobilidade.

Neste quadro, falta definir o número exato de lugares de estacionamento e a localização dos parques para os autocarros, os corredores de acessos dos peregrinos aos principais palcos da JMJ e também o esforço máximo que os transportes públicos poderão fazer no período em causa.

O certo é que a Transtejo, a Soflusa, a Carris, a CP ou a Fertagus têm pouca capacidade para reforçar o transporte de passageiros e é aqui que entra a possibilidade de o Governo decretar feriado, tolerância de ponto ou teletrabalho obrigatório nalguns dias durante o evento.

Fontes ligadas à organização explicam à TSF que o mais provável será avançar com tolerância de ponto para a Função Pública, em princípio, nos dias 3 ou 4 de agosto e com teletrabalho obrigatório, também na Função Pública, pelo menos durante a semana da Jornada Mundial da Juventude.

Se a decisão passar por esta opção, do trabalho remoto, deverá ser salvaguardado o facto de nem todos os serviços poderem trabalhar à distância e de algumas funções do Estado não poderem ser abrangidas.

Basta apenas um despacho do primeiro-ministro para colocar a medida no terreno. Já ao setor privado, resta a hipótese apenas de fazer recomendações para retirarem das estradas o maior número de funcionários nos dias críticos.

A possibilidade de vir a ser decretado algum dia feriado, por exemplo em Lisboa, é para já tida como a mais remota. Só deve ser ponderada se houver uma avalanche de inscrições, o que para já não se antecipa.

Por enquanto, estão inscritas 260 mil pessoas, um número abaixo das expectativas iniciais, mas as inscrições só fecham no final do mês.