Fernando Araújo anuncia novas medidas para o SNS, drone desvia voos em Lisboa e outros destaques TSF

O Ministério da Saúde está a trabalhar com a Segurança Social para que os certificados de incapacidade temporária possam ser passados nas urgências dos hospitais e também pelos médicos privados, anunciou esta manhã o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na 11.ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, organizada pela TSF e DN em parceria com a AbbVie.

Fernando Araújo anunciou ainda a abertura de mais 1500 vagas para médicos nos hospitais, com o objetivo de "dar mais autonomia" aos hospitais.

De acordo com o Índice de Saúde Sustentável, a qualidade dos serviços prestados no SNS baixou na perspetiva dos utentes, sendo que o valor mais baixo de sempre é atribuído à acessibilidade técnica.

O estudo, que pela primeira vez este ano apresenta dados sobre a perceção dos portugueses relativamente à evolução do SNS na última década e expectativas para os próximos 10 anos, indica que 47,8% considera que os tempos de espera nas urgências são maiores, 31,3% diz que a espera para cirurgias piorou e 37,3% tem a mesma opinião quanto à espera para consultas.

O Indice de Saúde Sustentável revela também que um em cada 10 portugueses não comprou no ano passado alguns dos medicamentos prescritos pelo médico por causa do custo, um valor que aumentou face ao ano anterior.

