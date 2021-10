Fernando Medina renuncia a cargo de vereador, PCP e BE dão nega ao OE e outros destaques TSF

Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa © Miguel A. Lopes/EPA

É o fim de ciclo para Fernando Medina. O autarca derrotado no ato eleitoral de 26 de setembro anunciou a renúncia ao cargo de vereador, justificando a decisão de não querer ficar agarrado ao passado e de querer dar espaço à oposição.

O grupo parlamentar do PCP anunciou esta terça-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), como está atualmente, conta "com o voto contra" do partido, sustentando que "não dá sinais" para resolver os problemas do país. Antes, também o Bloco de Esquerda tinha anunciado a nega ao documento.

Entretanto Portugal vai receber cerca de 6,1 milhões de vacinas contra a Covid-19 até final do ano, dispondo de doses suficientes para voltar a vacinar toda a população, caso seja necessário. Segundo o vice-almirante Gouveia e Melo, quando a task force cessou as suas funções, a 28 de setembro, estavam ainda disponíveis cerca de 2,5 milhões de vacinas, estando previstas chegar no quarto trimestre mais 6,1 milhões de doses, a que se vão juntar as já contratadas para os primeiros meses de 2022.

Novo mês, nova atualização na lista que arruma por preços os melhores smartphones. Como é habitual, as primeiras propostas da lista dos telemóveis com melhor relação preço/qualidade, ficam abaixo dos 150 euros. Dispositivos muito baratos, mas dos quais não se pode esperar um desempenho e qualidade nas fotografias capaz de rivalizar com dispositivos um pouco mais caros.

Quem visitar um doente internado ou acompanhar um utente nos serviços do SNS vai ter de apresentar o certificado digital ou um resultado negativo de um teste à Covid-19, segundo uma orientação da Direção-Geral da Saúde.