Fernando Santos já não é selecionador, Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção e outros destaques TSF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira à tarde, a saída de Fernando Santos. Em comunicado, o organismo que regula o futebol português afirma que "este é o momento certo para iniciar um novo ciclo" na seleção nacional.

Um percurso que começou em 2014, quando rendeu Paulo Bento na liderança da equipa nacional. Depois de quatro anos a treinar a seleção grega, Santos regressava ao futebol nacional sete anos depois da última passagem por Portugal, então ao serviço do Benfica.

No dia em que deixa o cargo de selecionador nacional de futebol, Fernando Santos fez um vídeo, publicado no site da FPF, a afirmar que sai com um enorme sentimento de gratidão e não poupou nos agradecimentos.

Na hora da despedida, a FPF publicou um vídeo de agradecimento a Fernando Santos. Com uma carreira técnica que passou também por Estoril Praia, Estrela da Amadora, FC Porto, AEK Atenas, Panathinaikos e PAOK, o agora ex-selecionador português deixa um legado de vitórias, mas também de críticas na equipa nacional.

Antes de a saída do selecionador ser oficializada, Marcelo Rebelo de Sousa soube da possibilidade pela comunicação social e aproveitou para agradecer os serviços de Fernando Santos a Portugal, mas não se atreveu a avançar com um possível sucessor.

