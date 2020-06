Festa com mais de mil pessoas junto à Praia de Carcavelos. PSP obrigada a intervir

Festa em praia © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha com Rita Carvalho Pereira 20 Junho, 2020 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma festa ilegal com mais de mil pessoas, na última noite, junto à praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, obrigou à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações à TSF, Artur Serafim, porta-voz da PSP de Lisboa, revelou que as autoridades foram alertadas para o ajuntamento pelas 0h30, tendo deslocado de imediato meios para o local.

Artur Serafim, porta-voz da PSP, relata os acontecimentos da última noite na Praia de Carcavelos 00:00 00:00

"Estivemos cerca de duas horas em intervenção no local", contou o porta-voz da PSP.

"Inicialmente [após a chegada da PSP ao local], os jovens começaram a sair do parque de estacionamento e a deslocarem-se para a zona do areal, formando pequenos grupos, o que levou também à chegada da Polícia Marítima", relatou. "Com os esforços comungados das duas forças, conseguimos retirar as pessoas sem qualquer tipo de incidente."

Segundo a PSP, no local estavam "cerca de mil pessoas" e o ajuntamento terá sido organizado "através das redes sociais".

Uma festa ilegal, numa altura em que não são permitidos ajuntamentos com mais de 20 pessoas, para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

A PSP deixa um alerta à população 00:00 00:00

Em nome da segurança de todos, a PSP apela à população para que não adira a este tipo de eventos e que cumpra "as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".