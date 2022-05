Festa do FC Porto vai condicionar trânsito e acesso aos Aliados será limitado

A avenida dos Aliados vai ser o centro da festa portista © André Rolo / Global Imagens

A Câmara Municipal do Porto e a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgaram esta quinta-feira os condicionamentos de trânsito que a festa do título do FC Porto vai provocar na cidade.

Além da avenida dos Aliados que vai estar cortada para os festejos, há outras ruas da cidade invicta que vão estar cortadas ao trânsito ou nas quais vai ser proibido parar ou estacionar.

"A celebração vai implicar alguns condicionamentos ao trânsito e estacionamento nas imediações da Câmara do Porto, que terão o acompanhamento no local de elementos da Divisão de Trânsito da PSP e da Polícia Municipal", revela a Câmara Municipal do Porto.

Ainda assim, há exceções: "O acesso a garagens, o trânsito de veículos de emergência e a realização de cargas e descargas serão garantidos, de acordo com as instruções que os elementos policiais transmitirem em cada ponto de controlo."

A PSP esclarece ainda que a equipa campeã nacional "vai ser recebida na Câmara Municipal do Porto, no dia 14 de maio (sábado), após o jogo frente ao Grupo Desportivo Estoril Praia".

A polícia divulga ainda o percurso do autocarro dos dragões. O veículo vai sair do Estádio do Dragão e segue pela via Futebol Clube do Porto, alameda das Antas, avenida Fernão Magalhães, rua Carlos Malheiro Dias, rua da Constituição, rua de São Brás, rua de Camões, rua da Trindade e praça da Trindade.

Vão existir cinco pontos de acesso à avenida dos Aliados: na rua Dr. Ricardo Jorge com rua Clube Fenianos, na rua Elísio de Melo com a rua do Almada (praça Filipa de Lencastre), na rua de Sampaio Bruno com a avenida dos Aliados, na rua Dr. Magalhães Lemos com a rua do Bonjardim (praça D. João I) e na rua Guilherme Costa Carvalho com a rua do Bonjardim.

A PSP avisa que vão ser "implementadas medidas similares às de acesso aos recintos desportivos, pelo que se solicita que não sejam portadas mochilas ou outros sacos, bem como objetos normalmente proibidos, no acesso a recintos desportivos".

"Por questões de segurança, quando for considerada esgotada a lotação máxima de segurança da Avenida dos Aliados, não será permitida a entrada de mais pessoas, pelo que a PSP pede a compreensão de todos, na eventualidade de não ser possível que acedam à mesma", revela a polícia.

Conheça todas as ruas que vão estar condicionadas durante os festejos:

Proibição de paragem e estacionamento das 07h00 do dia 13 de maio às 07h00 do dia 15 de maio

Praça do General Humberto Delgado, arruamento poente;

Avenida dos Aliados, no troço frente ao n.º 266 e numa extensão de aproximadamente 10 metros;

Rua do Dr. António Luís Gomes, lado poente do arruamento;

Rua do Estevão, em ambos os lados, entre a Rua do Bonjardim e a Praça da Trindade;

Rua da Trindade, no troço compreendido entre o n.º 23 e o n.º 75;

Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade;

Rua de Alferes Malheiro, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua do Almada;

Rua do Dr. Ricardo Jorge, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua do Almada;

Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, no troço compreendido entre o n.º 59 e o n.º 81;

Rua de Camões, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua de Alferes Malheiro e a Rua de Gonçalo Cristóvão;

Rua de Ramalho Ortigão, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada;

Rua de Guilherme da Costa Carvalho, no troço compreendido entre a Rua de Rodrigues Sampaio e a Rua do Bonjardim;

Rua de Rodrigues Sampaio, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua de Guilherme da Costa Carvalho;

Rua de Alexandre Herculano, no troço compreendido entre a Rua do Duque de Loulé e o n.º 221 (destinado a utilização de STCP para realização de tempo de espera).

Proibição do trânsito das 07h00 do dia 14 de maio às 07h00 do dia 15 de maio

Praça do General Humberto Delgado, arruamento sul.

Proibição do trânsito das 14h00 do dia 14 de maio às 07h00 do dia 15 de maio

Rua de Camões, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Alferes Malheiro;

Rua dos Heróis e Mártires de Angola;

Praça da Trindade, arruamentos poente e nascente;

Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua da Trindade e a Rua de Camões;

Rua do Dr. Ricardo Jorge; no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua do Almada;

Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade;

Rua do Estevão, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Praça da Trindade;

Rua da Trindade;

Avenida dos Aliados;

Rua de Ramalho Ortigão, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua do Almada;

Rua de Guilherme da Costa Carvalho;

Rua de Rodrigues Sampaio, no troço compreendido entre a Rua de Guilherme da Costa Carvalho e a Rua do Bonjardim;

Rua do Dr. Magalhães Lemos, no troço compreendido entre a Rua de Sá da Bandeira e a Avenida dos Aliados;

Rua de Elísio de Melo, no troço compreendido entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada;

Rua de Gonçalo Cristóvão, arruamento sul, no troço compreendido entre o n.º 187 e o n.º 363;

Praça da Liberdade, no troço compreendido entre Avenida dos Aliados e a Praça de Almeida Garrett;

Praça de Almeida Garrett, na interseção com a Praça da Liberdade.

Estabelecimento de sentido único norte-sul, das 14 horas do dia 14 de maio às 7 horas do dia 15 de maio

Rua do Almada, no troço compreendido entre Rua de Ramalho Ortigão e a Praça de D. Filipa de Lencastre;

Rua de José Falcão, no troço compreendido entre a Rua de Ceuta e a Praça de Guilherme Gomes Fernandes;

Praça de Guilherme Gomes Fernandes, arruamento nascente.

Estabelecimento de sentido único nascente-poente, das 14h00 do dia 14 de maio às 7 horas do dia 15 de maio

Praça de D. Filipa de Lencastre, arruamento norte;

Rua de Ceuta.

Supressão de corredor BUS, das 14 horas do dia 14 de maio às 07h00 do dia 15 de maio

Rua de Ceuta;

Rua de José Falcão;

Praça de Guilherme Gomes Fernandes.