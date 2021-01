Festa dos Reis em aldeia transmontana desta vez sem crianças a fumar

As crianças da aldeia têm permissão dos pais para fumar cigarros. Mas este ano, nem isso aconteceu. © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Este ano, por Vale de Salgueiro, no distrito de Bragança, devido às restrições impostas para o combate à pandemia da Covid-19, não foi possível cumprir a tradicional festa dos Reis, mais conhecida como a festa dos rapazes, em honra de Santo Estêvão, em que uma das práticas habituais tem dividido opiniões ao longo dos anos.

Ainda assim, ontem à noite, duas dezenas de pessoas daquela aldeia, do concelho de Mirandela, com o devido distanciamento, percorreram as ruas a tocar gaita-de foles. Uma forma simbólica de lembrar a festa anual mais importante da localidade, e nem os cinco graus negativos, impediram duas dezenas de habitantes de Vale de Salgueiro assinalarem, simbolicamente, aquele que, em ano normal, seria o primeiro de dois dias de festa dos reis. A maldita pandemia, como lhe chamaram, impede que se cumpram as tradições fora do comum.

Todos os anos, é escolhido alguém, por norma uma pessoa jovem, para protagonizar a figura do rei, que organiza a festa e ostenta uma coroa revestida a veludo e adornada de objetos em ouro, emprestado pelos habitantes.

No dia 5, percorre todas as habitações da aldeia, sempre com o grupo de gaiteiros a acompanhar, distribuindo cerca de 300 quilos de tremoços e 100 litros de vinho, em cabaças tradicionais, e no dia seguinte nova passagem para receber a manda, ou seja, os donativos para custear a festa.

Entretanto, no centro da aldeia, prepara-se o baile e, quando o rei chega, as pessoas são convidadas a dançar a murinheira, típica dos celtas, ao som das gaitas de foles e dos bombos.

Dezenas de crianças andam pelas ruas com maços de tabaco e têm permissão dos próprios pais para fumar, mas só durante os dias que dura a festa.

Uma tradição que se perde no tempo, "Tudo isto já acontece desde o tempo dos meus bisavós. Rapazes e raparigas, tudo fumava", revela Tibério Alves, de 85 anos

Para contornar este enfoque constante nesta tradição que divide opiniões, a junta de freguesia, em parceria com o Município de Mirandela, decidiram, em 2019, dar início a um curso de gaitas-de-foles, para que os habitantes pudessem vir a ser os protagonistas, durante a festa, deixando de ser necessário recorrer a tocadores de outras localidades.

Surgiu a criação do "Encharca o Fole", constituído por duas dezenas de habitantes da aldeia, dos 11 aos 67 anos de idade, que tiveram a estreia oficial, o ano passado.

Esta terça-feira, saíram à rua, apenas para lembrar a festa dos Reis. "É uma festa centenária e ninguém se lembra de não haver reis nesta terra. A ideia de fazermos esta arruada é deixar a marca de que nem tudo é desgraça e temos de ter um bocadinho de alegria", diz o presidente da junta, Carlos Cadavez, também ele integra o grupo.

Luís Lourenço, também integra o grupo, foi o Rei escolhido para organizar a festa em 2021, mas a pandemia veio trocar-lhe as voltas e só poderá cumprir o seu reinado em 2022. "Este ano, é com pena que não consigo entregar o tradicional vinho e tremoços pela aldeia e fazer a visita casa a casa desejar as boas festas, mas esperemos no próximo ano celebrar a dobrar", confia.

Depois da arruada pelas ruas da aldeia, o grupo "Encharca o fole" desmobilizou com a esperança que 2022 traga a normalidade e possam cumprir-se todas as tradições da festa dos rapazes.