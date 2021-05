Festa e tormentas de leão, antigos militares enviam queixas ao PR e outros destaques da manhã TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Sporting sagrou-se campeão nacional 2020/2021. Coube a Paulinho carimbar o título um golo mas, fora das quatro linhas, nem tudo correu pelo melhor e a madrugada acabou por trazer névoa, muita névoa, aos festejos do Sporting.

Ainda durante o jogo, a PSP viu-se obrigada a disparar balas de borracha devido a desacatos em Alvalade, com adeptos a arremessar garrafas, caixotes do lixo e tochas, que resultaram em vários feridos. A violência estendeu-se madrugada dentro, já no Marquês de Pombal, e levou a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia a fazer um apelo na TSF.

A festa levou milhares às ruas, mas Estádio José Alvalade as bancadas estavam vazias. Os adeptos sportinguistas tiveram de acompanhar à distância a vitória que devolveu o título de Campão Nacional ao Sporting, 19 anos depois. Na TSF, foi assim:

Em 32 jogos até chegar à taça o Sporting ganhou 25 e não perdeu nenhum. Qual o segredo de Rúben Amorim? Confiar e valorizar, estratégia nos onzes, e cinco pilares com coração de leão. O que se segue?

