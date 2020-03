Festas do Povo de Campo Maior são candidatura portuguesa ao "selo" da UNESCO

© STR/Global Imagens

Por Lusa 01 Março, 2020 • 21:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As Festas do Povo de Campo Maior (Portalegre) vão ser "a candidatura portuguesa em 2021" a Património Cultural Imaterial da UNESCO, disse o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva.

"O processo está entregue" na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) "em Paris", França, e "será a candidatura portuguesa em 2021", adiantou o responsável da Entidade Regional de Turismo.

Também o presidente da Câmara de Campo Maior, João Muacho, revelou à Lusa que "a candidatura a Património Cultura Imaterial mantém-se e deverá ser votada pela UNESCO, a nível internacional, no próximo ano".

As Festas do Povo de Campo Maior, no distrito de Portalegre, passaram, em dezembro de 2018, a estar inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O processo relativo à sua candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, está em curso há alguns anos.

Tradição secular e realizadas pela última vez em 2015, estas festividades tradicionais vão voltar a ter lugar este ano, entre 29 de agosto e 06 de setembro, foi hoje anunciado pela câmara e pela Associação das Festas do Povo (AFP) de Campo Maior, em conferência de imprensa realizada naquela vila.

As Festas do Povo de Campo Maior são conhecidas por apresentarem dezenas de ruas, sobretudo localizadas no centro histórico, "engalanadas" com milhares de flores de papel, feitas pela população.

Segundo Ceia da Silva, que participou na conferência de imprensa que decorreu hoje em Campo Maior, a UNESCO "tem, neste momento, critérios mais rigorosos, atendendo à escolha e à opção de destinos mais do Novo Mundo do que propriamente da Europa e isso leva a que o processo" relativo a estas festas alentejanas "ainda não tenha sido analisado".

"Mas o processo está concluído e será a candidatura de Portugal em 2021 e esperamos que a decisão do comité da UNESCO para o Património Cultural Imaterial seja relevante e constitua mais um importante 'selo' para o Alentejo e para o desenvolvimento e crescimento turístico da nossa região", argumentou o presidente da entidade de turismo.

As Festas do Povo são "o maior evento que se realiza no Alentejo", destacou Ceia da Silva, sublinhando a sua "expressão e dimensão internacional", ao atrair também o mercado espanhol, defendendo que, este ano, devido ao novo coronavírus (Covid-19), esse fator tem mais relevância.

"O coronavírus e todo este processo está a causar problemas ao nível das viagens", pelo que " a questão da internacionalização e da conquista dos mercados longínquos será cada vez mais complexa durante este surto. Por isso, um evento que se traduza em mais uma aposta significativa no mercado nacional e no mercado espanhol é muitíssimo mais relevante este ano", argumentou.

Promovidas pela Associação das Festas do Povo de Campo Maior, as festas na vila alentejana só se realizam quando a população quer e são reconhecidas internacionalmente pela sua originalidade e cariz popular, com os habitantes a prepararem, durante meses, a ornamentação das ruas.