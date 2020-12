Festas dos Rapazes não deverão ser realizadas este ano

Festa dos reis (festa dos rapazes) © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens (arquivo)

As tradicionais Festas dos Rapazes não devem realizar-se este ano. Em Varge, no distrito de Bragança, os mordomos e caretos não devem sair à rua. A decisão ainda vai ser confirmada esta semana, mas o presidente da União de Freguesias de Aveleda e Rio de Onor, já antevê um Natal muito mais triste.

"Em princípio não haverá, porque estas festas implicam sempre um aglomerado de pessoas. É possível que haja um momento simbólico apenas." As festas realizaram-se, sem interrupção, todos os anos, desde que há memória, pelo que Mário Francisco Gomes considera a interrupção "muito triste, quer para os protagonistas, que são os rapazes, quer para as populações".

O autarca lamenta, mas realça que, com a atual pandemia, o mais importante é pensar na saúde pública e travar a propagação do coronavírus. "Todos temos medo, não é só na nossa freguesia. Na nossa freguesia, tivemos apenas meia dúzia de casos no início de setembro."

"Temos de pôr a saúde pública à frente de qualquer festividade, portanto vamos apelar à consciência cívica dos rapazes", defende Mário Francisco Gomes, que promete: "Para o ano haverá uma festa maior."

