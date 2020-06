Festas revelam "ignorância do risco." PSP teme contágio ao intervir em ajuntamentos

A partilha de copos e cigarros é um fator potenciador da transmissão do vírus © Matteo Bazzi/EPA

Por Sara de Melo Rocha e Rita Carvalho Pereira 21 Junho, 2020 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP/PSP) afirma que são cada vez mais os telefonemas para as esquadras de todo o país a denunciar a realização de festas ilegais.

Na última noite, a PSP teve conhecimento de mais dois ajuntamentos ilegais de centenas de pessoas, no Porto e em Braga. A policia foi obrigada a intervir e a dispersar os grupos de jovens que conviviam na via pública.

Em declarações à TSF, Paulo Rodrigues, presidente da ASPP/PSP, indica que os alertas para este tipo de ajuntamentos estão a ser mais frequentes.

"Cada vez mais, têm havido comunicações para a esquadra - e isto acontece um pouco por todo o país - de ajuntamentos, de pessoas (normalmente, pessoal mais jovem) que acabam por fazer pequenas festas na rua", conta Paulo Rodrigues. "Abrem as viaturas, com música em alto som e bebem e, por vezes, esses ajuntamentos têm tendência a crescer."

Paulo Rodrigues, da ASPP/PSP, revela que as denúncias de ajuntamentos estão a aumentar 00:00 00:00

Embora, por norma, a PSP tenha conseguido sempre dispersar os participantes destes ajuntamentos de forma pacífica, Paulo Rodrigues admite que se mantém a preocupação com a segurança dos agentes

"Claro que os polícias são sempre aqueles que estão na linha da frente e, quando vamos resolver uma situação destas, o nosso risco de contágio aumenta consideravelmente. Por isso, como é evidente, estamos sempre numa situação muito complicada, de insegurança - não só pelo problema da integridade física mas também pela possibilidade de ser contagiados", explica.

Os polícias estão preocupados com o risco de contágio 00:00 00:00

Também o pneumologista Filipe Froes, que coordena o gabinete de crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos, encara estes ajuntamentos com apreensão.

Ouvido pela TSF, o especialista afirma que estas festas e eventos que se têm verificado revelam "muita imprevidência e muita ignorância do risco de transmissão".

O penumologista Filipe Froes alerta para os perigos destes ajuntamentos 00:00 00:00

"As pessoas juntam-se para conviver, para beber, para fumar, para estarem umas com as outras e, muitas vezes, ao manterem a proximidade sem máscara, criam condições para a transmissão da doença, que depois se perpetua na comunidade e que vai ter, sobretudo, repercussões nas pessoas de maior risco", detalha Filipe Froes.

O pneumologista faz questão de lembrar que o vírus também se transmite ao ar livre, através das "gotículas que são emitidas quando uma pessoa fala, tosse, espirra, dança, canta".

O médico lembra que há risco de contágio com o novo coronavírus mesmo ao ar livre 00:00 00:00

"As pessoas que estão um a dois metros ao redor entram em contacto com as gotículas. E se essas gotículas tiverem vírus, ao entrarem em contacto com as mucosas da boca, do nariz e dos olhos, têm capacidade de entrar nas células e provocar a doença", explica.

"A partilha de copos, a partilha de cigarros, os beijos e os contactos mais íntimos também favorecem a permuta de líquidos orgânicos contaminados e a infeção das outras pessoas", acrescenta.

O especialista aponta expectativas para a reunião entre o Governo, os autarcas e as autoridades de saúde 00:00 00:00

O especialista espera, por isso, que na reunião da próxima segunda-feira entre o primeiro-ministro, as autoridades de saúde e os autarcas, sejam tomadas decisões eficazes. Filipe Froes pede "uma grande campanha de informação e de formação das pessoas sobre os riscos que correm e a identificação de situações onde é preciso intervir do ponto de vista social".

"E é de uma imperiosa necessidade o envolvimento das estruturas locais (...), porque são essas pessoas que conhecem melhor o terreno e têm maior capacidade de intervir, de explicar e mudar comportamentos", completa.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19