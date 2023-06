Festejos de Santo António condicionam trânsito em Lisboa. Saiba onde não poderá circular

Para quem vem celebrar o Santo António a PSP aconselha que se evite trazer o carro para o centro da cidade © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Rúben de Matos com Cátia Carmo 12 Junho, 2023 • 14:33

A noite de Santo António em Lisboa vai provocar condicionamentos ao trânsito já a partir do início da tarde desta segunda-feira. O subcomissário da divisão de trânsito da PSP de Lisboa, Leandro Berenguer, explicou que a partir das 18h00 o trânsito vai estar cortado na zona do Marquês de Pombal, mas as restrições à circulação na Avenida da Liberdade começam ainda antes.

"Os principais condicionamentos começarão hoje a partir das 14h00 numa primeira fase com aquilo que será o condicionamento da circulação nas vias do bus da Avenida da Liberdade, quer no seu sentido ascendente quer no sentido descendente, e depois, sobretudo, a partir das 18h00, irá ocorrer aquilo que é um corte total do Marquês de Pombal, ficando assegurada aquilo que é a circulação para transportes públicos na lateral Norte interna e externa do Marquês de Pombal, nomeadamente entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a rua Joaquim António de Aguiar. Portanto, iremos também efetuar nesta medida um corte e desvios de trânsito na rua António Augusto Aguiar, na Avenida Fontes Pereira de Melo e na rua Braamcamp. Irá também ocorrer um isolamento total do trânsito na rua Braamcamp e na rua Duque de Palmela. Um encerramento da totalidade do tráfego na Avenida da Liberdade, entre o Marquês de Pombal e a Praça dos Restauradores", explicou à TSF Leandro Berenguer.

Para quem vem celebrar o Santo António a PSP aconselha que se evite trazer o carro para o centro da cidade.

"Será uma noite muito movimentada em que o maior conselho que a polícia pública pode transmitir é para que as pessoas, a partir sobretudo das 17 horas, quer para as marchas de Santo António quer para a questão dos arraiais evitem a deslocação automóvel para estes pontos de grande concentração de pessoas na cidade de Lisboa", aconselhou o PSP.