Festival das Caminhadas quer valorizar o interior algarvio

O Festival começou timidamente há 10 anos. Um grupo de amigos decidiu avançar com um Festival das Caminhadas para promover os valores e as pessoas locais. Hoje a iniciativa já ganhou dimensão e vêm turistas de vários locais para nela participar. O certame já serviu de exemplo a outras iniciativas do género em Espanha, ou Cabo Verde, por exemplo.

Um dos objetivos dos organizadores é trazer movimento para uma aldeia do interior do concelho de Loulé, que fica situada na serra algarvia, junto à Estrada Nacional 2. No local já residiram cerca de mil pessoas, mas hoje não tem mais de cem. "Este festival pretende mostrar que o interior não deve estar resignado ao esquecimento e ao despovoamento", afirma um dos organizadores do festival das Caminhadas do Ameixial.

"O festival serve como balão de oxigénio não só para ajudar a economia local, mas também acaba por ter um efeito ao longo do ano", considera João Ministro, garantindo que, ao longo do ano, muitas pessoas voltam a procurar a região para fazer caminhadas.

Nos dias 28, 29 e 30 de abril há passeios para todos os gostos e para todas as pernas. "Há duas ou três caminhadas acima dos 30 quilómetros, para quem gosta de caminhar 7 ou 8 horas", conta. Mas essas são só para os resistentes. Há depois passeios temáticos acompanhados por botânicos, ornitólogos, geólogos e arqueólogos e caminhadas dedicadas às famílias e aos mais pequenos.

Além das caminhadas, há muitas outras atividades para que os que ali vão permaneçam no território, como workshops, palestras, conversas, contadores de história e um baile para animar a aldeia.

"Neste 10.º aniversário está prevista a recuperação do palheiro na aldeia de Corte D"Ouro e promove-se uma nova ação de valorização dos percursos pedestres existentes com a construção de mais um banco em taipa", referem os organizadores.