Festival de balonismo arranca hoje para promover a beleza do Baixo Sabor

Por Fernando Pires 26 Abril, 2023 • 08:12

Pelos céus de Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Vila Flor e Torre de Moncorvo vão andar 15 balões de ar quente e o entusiasmo está ser de tal ordem que as 1500 inscrições disponibilizadas para quem pretenda ter uma curta experiência já esgotaram.

"Enchendo o balão com ar quente começamos a subir e chegamos lá em cima". Em poucos segundos, a bordo de um balão de ar quente é possível observar a beleza dos Lagos do Sabor, a partir do Santuário de Santo Antão da Barca, no concelho de Alfândega da Fé, um dos cinco concelhos que vai acolher o primeiro Sabor & Vilariça Balloon Fest. "Esta estrutura tem um cesto que transporta as pessoas e as botijas. Temos os cilindros para poder aquecer o ar, e o envelope que é o balão propriamente dito".

As explicações são de Guido Santos, da organização, durante uma curta viagem no interior de um balão de ar quente que custa cerca de 40 mil euros. "É um equipamento caro, neste caso um balão mais pequeno com um piloto mais três pessoas custa cerca de 40 mil euros, mas pode ir até valores bastante mais altos, conforme aumenta o volume do balão, os preços também aumentam. Costumamos dizer que tudo o que anda no ar é caro", diz.

Pois bem, é através do balonismo, que o Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação de Municípios do Baixo Sabor pretendem cativar empresários e turistas para a região, num investimento de cerca de 100 mil euros. "Era necessário ter uma ideia que resultasse e que fosse diferenciadora, na oferta turística da região. Percebemos que o balonismo poderia ser essa grande âncora. Estamos a tentar criar curiosidade nas empresas que fazem este tipo de oferta turística, também nas empresas de animação turística, mas também nos próprios turistas, para já nos nacionais e depois chegar aos internacionais", refere o presidente do Turismo e Norte de Portugal.

"Ao olharmos para o Vale da Vilariça, para o Douro, para o Tua, que também não está longe, percebemos que o balonismo, que não existe no território, poderia ser essa grande âncora para promover esta região", assume Luís Pedro Martins que acredita no sucesso da iniciativa. "Queremos acreditar que estamos a criar um produto com o qual, se calhar, daqui a dez anos, poderemos ter aqui 50 balões a percorrer este território. Estamos a ver nascer um produto que pode dar lugar a uma oferta que tem grande impacto noutras latitudes, como na Capadócia, na Turquia".

Para o presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, esta é uma forma inovadora de potenciar um território de excelência. "Para estas terras representa para um importante projeto supramunicipal, que pretende partilhar sinergias territoriais, na promoção de Trás-os-Montes, obviamente dos Lagos do Sabor, mas também do Vale da Vilariça. Pretende também assinalar a importância do nosso território como um destino turístico de excelência e qualidade", frisa Eduardo Tavares, autarca de Alfândega da Fé, que está confiante no sucesso do evento e espera que se repita anualmente.

15 balões de ar quente vão sobrevoar os céus dos concelhos do Baixo Sabor. A primeira etapa acontece, esta quarta-feira, em Alfândega da Fé. Depois, até domingo, será a vez de Mogadouro, Vila Flor, Torre de Moncorvo e Macedo de Cavaleiros.