Festival de Música de Setúbal convida a "escutar a diferença"

Centenas de crianças do ensino básico e com necessidades especiais estreiam-se em palco, no Festival de Música, que começa esta sexta-feira, em Setúbal. Reportagem TSF no último ensaio dos alunos na Escola Básica das Areias.

Quando te sentires só

Vê a luz na minha mão

Não tem cor nem raça

Tem amor e união.

Cada um com seu jeito de aprender

Vem brincar comigo que eu sou teu amigo.

Vem, vem aprender a diferença,

Eu contigo e tu comigo,

Somos iguais.

A primeira estrofe e o refrão da música do 4º A podiam ser o hino do Festival Internacional de Música de Setúbal. Este ano, na 11ª edição, com o tema "escutar a diferença", o festival inclusivo junta centenas de crianças do ensino básico e com necessidades especiais em vários espectáculos, no Fórum Luísa Todi, no Largo José Afonso e no Forte de Albarquel.

Na Escola Básica das Areias, em Setúbal, as duas turmas do 4º ano - 4ºA e 4ºB -, trabalham desde o início do ano na Escrita criativa de canções. "A evolução é gigante", conta o professor de música e compositor das canções, Carlos Garrote. A partir de "uma tela em branco" e em seis sessões, cada turma tem agora, uma "canção com uma introdução; uma, estrofe, duas ou três; uma ponte; um refrão que se repete; um arranjo; um solo de instrumento, eventualmente uma coreografia".

No total, o evento tem cinco projectos educativos destinado a alunos das escolas básicas e com necessidades especiais do concelho de Setúbal. A directora executiva do Festival, Marta Bravo, explica que são crianças "com vulnerabilidades que não têm acesso natural à prática musical". Sem o Festival, provavelmente não estariam em palco, num "espectáculo público, com pessoas a bater palmas". Por isso, "aplicam-se muito", quer nas "canções que criam ao longo do ano lectivo", nos adereços ou na coreografia. "É um espectáculo fantástico", garante Marta Bravo.

O único aluno autista do 4º ano da Escola básica das areias, Cauá, 9 anos, afirma que "a música faz muito bem", enquanto agarra no microfone da TSF, para cantar, mas o colega de turma, David, confessa que a experiência "foi divertida, um bocado difícil, mas no fim correu tudo bem". A poucos dias da estreia, David que, "quando está sozinho e não tem nada para fazer", escreve músicas na cabeça, admite que está "um bocado nervoso". "Estou ansiosa" assume também Inês, 10 anos, que inventou a coreografia para uma das músicas, mas promete continuar a ensaiar até ao dia do concerto.

A professora da Escola básica das Areias, Maria Clara Aleixo, mostra-se orgulhosa do trabalho dos alunos, embora afirme divertida, que por vezes, as crianças estão mais interessadas na escrita de canções do que nas aprendizagens.

Além da escrita criativa, as turmas do ensino básico e da APPADCM (Associação de pais e amigos de crianças com deficiência mental) participam nos projectos orquestra inclusiva e desfile de percussão. Deste contacto com a música, "muitos ficam mais interessados e entusiasmados com o universo musical", descreve Carlos Garrote. Nas aulas, procuram "mostrar que aprenderam alguma coisa, que foram a um concerto e lembraram-se de mim, porque tinha falado numa banda, numa das sessões. É um espectáculo que os marca um pouco para sempre".

Outra experiência marcante será partilhar o palco com artistas nacionais. Esta sexta-feira, Camané actua no Fórum Luísa Todi, com o coro feminino do Conservatório Regional de Setúbal e o Coro feminino TuttiEncantus. A directora executiva do Festival, Marta Bravo, realça que "todos os artistas que participam no Festival, concordam em participar com crianças". Assim, "incluem três ou quatro músicas em que partilham o palco" com crianças já com experiência musical e "os miúdos, porque sentem-se mesmo em pé de igualdade. Estudam música ao longo do ano e poderem chegar ao Fórum Luísa Todi e partilhar o palco com a Bárbara Tinoco (por exemplo), é um marco para a vida, é algo que vão recordar sempre".

Bárbara Tinoco actua ao lado do Coral infantil de Setúbal. Júlio Resende estará também em palco com a Escola de Jazz da Capricho Setubalense, mas há mais espectáculos até dia 28, em vários pontos da cidade, como o Convento de Jesus, a Praça do Bocage, o Largo José Afonso, o forte de Albarquel e ainda em Azeitão.

Os concertos dos alunos do ensino básico e com deficiência têm entrada livre. Os bilhetes para os outros espectáculos variam entre os 6 e 28 euros.