Fez um autoteste à Covid-19 em casa? Já pode comunicar o resultado através da internet

Já está disponível uma plataforma eletrónica para reportar os resultados de autotestes ao SARS-CoV-2, vendidos nas farmácias e nas parafarmácias desde a criação do regime excecional no âmbito da pandemia de Covid-19.

Até agora, os cidadãos que tenham realizado um teste rápido de antigénio em casa só podiam informar as autoridades de saúde através da linha SNS24 (808 24 24 24). Agora podem também fazê-lo online.

O formulário para indicar qual o resultado de um autoteste está disponível aqui, permitindo indicar se o resultado foi positivo, inconclusivo ou negativo, com objetivo de monitorizar a atividade nacional de testagem.

No entanto, as cidadãos assintomáticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através do contacto telefónico, apela o o Instituto Ricardo Jorge, num comunicado enviado às redações.

Isto porque quando são reportados estes casos é emitida automaticamente uma requisição para a realização um teste laboratorial Covid-19 (RT-PCR) para confirmar o resultado do autoteste.

A nova plataforma eletrónica permitirá perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte. Caso não o faça, o doente diagnosticado com um autoteste receberá um SMS a solicitar esse contacto.

Ressalve-se que os autotestes não se destinam a pessoas que apresentem sintomas associados à Covid-19 ou que saibam que foram expostas ao SARS-CoV-2 através de um contacto com um doente.

Em caso de suspeita de infeção, o SNS24 deve ser sempre contactado, independentemente do resultado de um autoteste.

O Instituto Ricardo Jorge recorda ainda que o resultado obtido por autoteste SARS-CoV-2 não dispensa a adoção das medidas de prevenção da Covid-19.

Segundo os últimos dados, desde o dia 5 de abril até ao dia 13 de maio, mais de 700 pessoas comunicaram ao SNS24 resultados de autotestes positivos ou inconclusivos.

