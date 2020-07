Figura em pedra com mais de dois mil anos descoberta em Miranda do Douro

Por Lusa 02 Julho, 2020 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

O acaso colocou a descoberto em Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, uma figura zoomórfica que representa um berrão (porco) e que os arqueólogos datam entre os séculos IV e I a.C., foi anunciado esta quarta-feira.

"A figura zoomórfica representativa de um berrão foi encontrada ao acaso quando se preparava um terreno agrícola em Duas Igrejas destinado à plantação de amendoeiras", indicou à Lusa a arqueóloga do município de Miranda do Douro, Mónica Salgado.

Segundo a técnica, a figura tem um comprimento de 1,60 metros e cerca de 80 centímetros de altura por 30 de espessura. A escultura pesa cerca de uma tonelada, sendo esculpida em granito.

"O achado está em boas condições estruturais, apenas apresenta pequenas fraturas na estrutura e está muito bem elaborado", indicou a arqueóloga municipal.

"Estas esculturas zoomórficas balizam-se entre os séculos IV e I a. C.", explicou Mónica Salgado.

Segundo a arqueóloga, existem várias teorias quanto ao significado e funcionalidade dos berrões que estão presentes na entrada dos castros.

As figuras simbolizariam a defesa do povoado e do gado onde assumiam posições dominantes em áreas de pastagem e próximas a fontes de água, funcionando como marcadores paisagísticos, monumentos comemorativos ou monumentos sepulcrais.

"Os berrões podem ser representações de touros e porcos, existindo algumas exceções. Apresentam um caráter sacro-religioso, assentes na força, virilidade e combatividade", concretizou.

De acordo com Mónica Salgado, no caso do porco, pensa-se representar o território com virtudes de força e de fecundidade, evocando uma índole mágica religiosa, divina, em suma, representações de entidades guardiãs.

A arqueóloga adiantou que existem cerca de 400 figuras zoomórficas no território trasmontano e na meseta espanhola.

No Planalto Mirandês, no distrito de Bragança, estas figuras podem ser encontradas nos concelhos de Miranda do Douro e Mogadouro.