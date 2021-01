Filas de ambulâncias. Enfermeiros e médicos de emergência culpam triagem do INEM

© André Luís Alves / Global Imagens

A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência (APEMERG) culpa os critérios do INEM na triagem dos doentes que ligam para o 112 pelas longas filas de ambulâncias que nos últimos dias se têm visto em vários hospitais do país.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa - o mais afetado pelas filas - já disse que 85% dos casos não têm justificação para estar ali, facto que não surpreende a associação que alerta para os problemas da triagem há pelo menos quatro anos: agora tudo se agravou com o escalar da pandemia que faz com que mais doentes sejam encaminhados para os hospitais.

Tiago Amaral, vice-presidente da APEMERG, defende, em declarações à TSF, que o principal problema está na chamada inicial para o 112 que é encaminhada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM onde os critérios ou o chamado algoritmo de triagem está desajustado: "O crivo é muito pequenino e o INEM acaba por servir acima de tudo como uma central de despacho de meios. Quando os meios são limitados o que acontece é que não há meios disponíveis para outras situações que efetivamente são emergentes".

Segundo a associação, com os atuais critérios, que "não se ajustam à realidade, praticamente todos os meios que são acionados acabam por levar os doentes até ao hospital". Devia existir "um acompanhamento na central de orientação de doentes urgentes por enfermeiros, tal como acontecia no passado".

Grande parte dos doentes, mesmo sem urgência ou emergência, acabam no hospital.

"Quando temos meios infinitos estamos à vontade pois enviamos de forma ilimitada meios para todas as situações, despachamos os doentes e eles podem ir ao hospital. Agora [com o agravar da pandemia] os meios são limitados e já vimos que também na receção dos doentes os hospitais estão limitados para toda esta quantidade de doentes", refere Tiago Amaral, algo que acaba por causar as filas de ambulâncias.



A APEMERG dá o exemplo "positivo" dos Açores onde os critérios de triagem quando se liga para o 112 são diferentes, encaminhando muito menos doentes para as urgências.

Ao contrário do que acontece no Continente, no arquipélago açoriano o 112 faz uma triagem semelhante à de Manchester - a mesma que é usada nas urgências dos hospitais -, com critérios que segundo a APEMERG também deviam ser usados pelo INEM.

