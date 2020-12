Fileira do queijo DOP Serra da Estrela em crise por falta de escoamento

Por Miguel Midões 07 Dezembro, 2020 • 08:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A venda de queijos Serra da Estrela DOP - Denominação de Origem Protegida - caiu mais de 50% desde o início da pandemia. Se o mês de dezembro e a época de Natal não aumentarem as vendas, a fileira vai entrar numa fase crítica, alerta a Estrela Coop - a Cooperativa de produtores de queijo, requeijão e borrego Serra da Estrela DOP, que representa 30 queijarias. Os produtores têm as câmaras frigoríficas perto do limite e já ponderam congelar o queijo.

A tradição da feitura deste queijo com leite de ovelha Serra da Estrela (raça autóctone com mais de cinco mil anos), ao qual é adicionado sal e flor de cardo até 24h após a ordenha, e que "com 33 a 35 dias permite ter um queijo de pasta semi mole e amarelo palha", como explica Luís Ferreira, da direção da Estrela Coop, já tem mais de mil anos.

Ouça aqui a reportagem completa do jornalista Miguel Midões 00:00 00:00

Depois dos problemas acrescidos pelos incêndios de 2017, enfrenta agora nova crise com as baixas vendas provocadas pelo contexto da pandemia. "Situação complexa desde março, que ninguém estava à espera. Sendo um produto único, com uma época de produção específica, estamos a chegar a uma altura do ano, que representa para 70% das queijarias, quase metade da faturação do ano, e nós temos quebras de 60 a 70% das vendas", explica.

Em mais de dois terços destas 30 queijarias, a produção de queijos é a principal atividade económica da família. Paula Lameiras tem a sua queijaria em Vila Franca da Beira e lembra que já não houve feira do queijo em Oliveira do Hospital, que ajudava a escoar o produto. Espera vir a conseguir escoar o que está a produzir, mas reconhece que não está fácil.

Até ao momento, Paula Lameiras terá efetuado 30% de vendas, um número que contrasta e muito com os anos anteriores, como podemos ouvir na reportagem áudio, na qual esta produtora diz temer que, tal como em Março, volte a ter de congelar os queijos que produz.

Embora ainda não tenha parado de produzir queijos, eles têm-se amontoado nas duas câmaras frigoríficas, que estão já a 90% da capacidade máxima. Paula Lameiras produz à volta de 20 queijos Serra da Estrela DOP por dia. Tem as suas próprias ovelhas, o pastor é o sogro e compra ainda leite ao pai, ou seja, toda a família sai prejudicada com a falta de escoamento do queijo.

A solução, pelo menos a melhor de todas, é a venda do produto.

Aumentar o preço não é solução

Esta produtora de queijo Serra da Estrela considera que aumentar o preço, para compensar a diminuição significativa das vendas, está fora de questão. "Vamos aumentar o preço, e depois vendemos a quem? Até porque as pessoas também estão a passar por dificuldades. Por isso, Paula Lameiras vai manter o preço já tabelado e esperar que os portugueses comprem o queijo para enriquecer as festividades do Natal.

A queijaria dos Lameiras é uma das 30 que integram a Estrela Coop - a Cooperativa de produtores de queijo, requeijão e borrego Serra da Estrela DOP. Luís Ferreira, vice-presidente da cooperativa, alerta para a situação de contra negócio que a falta de escoamento provocou e para os custos acrescidos. "A meio de janeiro não vemos ter capacidade para armazenar mais queijo, já andamos a ver sítios para arrendar na região, para podermos armazenar, mas isto é um contra negócio. Não faz sentido, já é uma atividade muito espremida e estarmos a produzir queijo para guardar, tendo custos acrescidos por não estarmos a conseguir vender agora", afirma.

A distribuição da maior parte destas queijarias é local ou regional e, nos poucos casos daquelas que chegam a todo o país, também a situação é incerta, porque os principais compradores não estão a fazê-lo por não conseguirem saber quando vão poder vender.

Nas 30 queijarias, que envolvem 125 pastores, não houve qualquer caso de COVID 19 até ao momento, até porque a atividade é, por si só, de isolamento.

Por ano, em Portugal, produzem-se 180 mil queijos Serra da Estrela DOP. Um número reduzido, de acordo com Luís Ferreira, que, com boa vontade, pode ser fácil de escoar, até porque, por esta altura, a produção ronda as 70 mil unidades.

Desde março que a Cooperativa EstrelaCoop tem vindo a apoiar as queijarias no armazenamento dos queijos e no financiamento da compra do leite, para manter a fileira e toda a estrutura, que envolve cerca de 200 famílias.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19