Filho de Maria Velho da Costa diz que corpo da mãe esteve 11 dias na Medicina Legal

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF com Lusa 06 Junho, 2020 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As cerimónias fúnebres da escritora Maria Velho da Costa realizam-se este fim de semana e o filho, João Sedas Nunes, denuncia que o corpo da mãe foi abandonado no Instituto de Medicina Legal.

No Facebook, o filho relatou que o corpo da mãe foi levado para o instituto para que se procedesse à "autópsia que determinaria a causa da morte e despistaria a presença no organismo da Covid-19". João Sedas Nunes conta que perguntou duas vezes quando poderia resgatar o corpo, mas foi-lhe dito que haveria um contacto após a conclusão do exame.

"Ontem, dia 3 de junho, cerca das 17h00, isto é, quase 11 dias transcorridos desde o episódio atrás descrito, por iniciativa privada, "descobri" que os procedimentos da autópsia haviam sido finalizados no dia 25 de maio, estando dessa data em diante o corpo em depósito no IML a aguardar que a família o fosse buscar", esclarece.

O filho da escritora descreve a situação como "inqualificável", um processo de "retenção quase diria obscena". Sedas Nunes questiona-se sobre a quem deve ser imputada responsabilidade, sublinhando que existe "algo profundamente errado no modo como o Estado, num momento tão delicado, organiza a relação com a família".

O funeral da escritora portuguesa Maria Velho da Costa, que morreu a 23 de maio, aos 81 anos, realiza-se no domingo, em Lisboa, revelou hoje a família.



Numa mensagem na rede social Facebook, o filho da escritora revelou que o velório se realiza no sábado, a partir das 17h30, na Igreja do Santo Condestável, e que o funeral será no domingo à tarde, no cemitério dos Olivais.



Maria Velho da Costa, ficcionista, ensaísta e dramaturga, morreu a 23 de maio, de forma súbita, em casa, em Lisboa.



As cerimónias fúnebres acontecem duas semanas depois, por questões processuais relacionadas com o Instituto de Medicina Legal, disse o filho à agência Lusa.