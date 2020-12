Filmes dos netos e "frases de amor". Vão ser raros os idosos dos lares que passam o Natal com a família

Lar de idosos © Leonel de Castro/Global Imagens

Há cerca de duas semanas, a Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso (ALI) e a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) recomendaram aos lares que evitassem ao máximo a saída dos idosos nesta época festiva para evitar a propagação de contágios durante esta pandemia.

O presidente da ALI, João Ferreira de Almeida, refere à TSF que os lares têm autonomia, mas a verdade é que não conhece um único que tenha feito o contrário e um único idoso que passe o Natal com a família.

"Não tenho notícias de que tenha havido problemas e a grande maioria dos lares estão realmente a restringir a saída dos idosos" que, caso contrário, teriam de fazer uma quarentena de 14 dias quando regressassem e, mesmo assim, com riscos para os restantes residentes.

Nos lares da ALI, as visitas serão reforçadas na véspera ou no dia de Natal, "tanto quanto possível, de acordo com as condições de cada residência".

O vice-presidente da UMP, Manuel Caldas de Almeida, também confirma que nos lares das misericórdias o cenário é idêntico e que não conhece um único lar onde existam idosos a sair nesta época.

A alternativa encontrada passa por visitas extra, chamadas e contactos virtuais com as famílias, criando, em paralelo, um programa chamado "O Natal está no lar", num "verdadeiro ambiente de Natal, de festa, dentro dos lares".

"Posso garantir que, nos lares das misericórdias, há decoração de Natal, vai haver prendas para os idosos, vai haver um jantar especial dia 24, tudo se vai fazer para que as pessoas se sintam acarinhadas e que estão a viver o Natal", refere o representante da UMP.

Ao mesmo tempo, foi pedida a colaboração das famílias para que visitem o lar ou que enviem "pequenos filmes dos filhos, dos netos, pequenas canções, pequenas frases de amor, para que a pessoa se sinta com a família também na noite de Natal".