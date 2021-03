Filmes promocionais do Algarve e Alentejo ganham prémios em Berlim

© Pixabay

A produtora Nem Light Pictures ganhou o 1.º e o 2.º prémios na categoria internacional de Destinos Turísticos no Festival Internacional de Cinema de Turismo de Berlim.

As regiões do Algarve e do Alentejo serviram-lhes como pano de fundo para os dois vídeos promocionais das entidades Regionais de Turismo do Algarve e Alentejo.

João Viegas é um dos rostos da New light Pictures, a empresa que produziu e realizou os filmes ganhadores e que apostam na transmissão de sentimentos. "São filmes que vivem das sensações e da emoção de quem visita os locais", sublinha.

O filme "O Algarve Fica-te Bem" conta a história de um casal que experiencia várias vivências na região. O projeto "O Alentejo caiado de fresco" fala do regresso de um filho da terra às origens para participar nas vindimas. O diretor de fotografia sublinha que nestes filmes as paisagens são a matéria-prima principal." A história é importante para transportar o espetador mas o foco são sempre as paisagens", afirma Pedro Matos

Os filmes mostram vilas pitorescas, quedas de água, praias com extensos areais e a gastronomia das duas regiões.

A produtora New Light Pictures começou por ter a ambição de fazer cinema, no entanto, cedo foi obrigada a dedicar-se à produção de vídeos institucionais. Mas Patrício Faísca, responsável pela pós-produção, explica que tentam sempre colocar um olhar cinematográfico em tudo o que fazem.

Os filmes promocionais "O Algarve Fica-te Bem" e "O Alentejo Caiado de Fresco" têm dois e cinco minutos, respetivamente, mas por detrás há um enorme trabalho de pesquisa. "É um trabalho que gostamos muito de fazer porque andamos pelo País inteiro à procura de sítios para filmar."

A ideia é tornar apelativos estes dois destinos turísticos e João Viegas acredita que quem vê os vídeos agora premiados fica com vontade de conhecer Portugal e em particular o Alentejo e o Algarve. "Acredito que quem vê os nossos filmes sente que aquilo que é nosso é único."